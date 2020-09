Politiet er massivt til stede i Nørresundby: En person er stukket med kniv

NØRRESUNDBY:Nordjyllands Politi er massivt til stede på Vangen i Nørresundby mandag eftermiddag med både flere patruljevogne og hunde.

En større område omkring nr. 91 er blevet spærret af.

Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at politiet kl. 16.28 modtog en anmeldelse om, at tre-fire personer havde været i slagsmål på et grønt område ved Vangen.

Der var en person på stedet, da politiet ankom, og han havde flere overfladiske stiksår - formentlig efter at være blevet stukket med en kniv. Han er kørt til Aalborg Universitetshospital til ydeligere behandling. Ifølge Nordjyllands Politi er manden uden for livsfare.

Af hensyn til efterforskningen har Nordjyllands Politi ikke yderligere kommentarer lige nu.

Opdateres