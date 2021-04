Politiet færdig med stor aktion i Hasseris

AALBORG:Nordjyllands Politi med rekvireret assistance fra Forsvaret var onsdag morgen mødt talstærkt op på Kastanievej i Aalborg-bydelen Hasseris, da Politiet havde mistanke om, at der var gravet gamle våben ned i en have.

Nordjyllands Politi skriver torsdag formiddag i en pressemeddelelse, at undersøgelserne på adressen er afsluttet.

Politiet oplyser, at det ikke fandt effekter af betydning for sagen.

- Derfor forlader vi området. Og jeg vil gerne understrege, at beboerne på adressen, vi har undersøgt, ingen forbindelse har til sagen, ligesom beboerne i området ikke har noget at være bekymret for, siger politikommissær Lene Madsen.

Nordjyllands Politi vil på nuværende tidspunkt ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring efterforskningen.

