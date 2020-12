Politiet fandt en større mængde ulovligt krudt efter tip fra borgere

AALBORG:Betjente fra Nordjyllands Politi ransagede i mandag tre adresser i Aalborg-området, fordi man mistænkte, at der blev opbevaret ulovligt fyrværkeri de pågældende steder – det var borgerhenvendelser kombineret med efterforskningsarbejde, der ledte politiet på sporet.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Efter vi fik indhentet kendelse til ransagning, slog vi til mod adresserne beliggende i Gug, Nørresundby og Klarup – og det gav pote, siger lederen af efterforskningen, politikommissær Per Jørgensen.

Den hovedmistænkte i sagen bor i Gug, og på vedkommendes adresse samt på et lager i Nørresundby fandt politiet i alt 60 kasser ulovligt fyrværkeri med en samlet vægt på 113 kilo krudt.

I Klarup ransagede politiet hos en større aftager, og her fandt politiet omkring 25 kasser fyrværkeri med en samlet vægt på 56 kilo krudt samt 182 ulovlige jagtpatroner.

- Jeg er tilfreds med vores aktion i går, der er et resultat af solid efterforskning på grundlag af tip fra borgerne. Til gengæld er jeg ikke så tilfreds med så store mængder af ulovligt fyrværkeri blev opbevaret på private adresser. Det var købt og importeret ulovligt og ikke opbevaret sikkert. Den slags er farligt – både for en selv og for andre, siger politikommissær Per Jørgensen.

De sigtede personer i sagen erkender besiddelse af det fundne fyrværkeri og ammunition, og der venter dem nu et retsligt efterspil, skriver Nordjyllands Politi.