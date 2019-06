Politiet håber på hjælp: Efterlyser formodet hjemmerøver

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi går nu ud med en efterlysning af en formodet røver.

Der er tale om en 26-årig mand, der sættes i forbindelse med et groft hjemmerøveri begået 5. marts 2019 i Aalborgs midtby. Ved hjemmerøveriet blev offeret tidligt om morgenen overfaldet i sin lejlighed, væltet omkuld og tildelt flere slag.

Den 26-årige mand, der altså mistænkes for at være gerningsmand til røveriet, har ifølge en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi haft lejlighed til at melde sig selv til politiet.

Nordjyllands Politi ønsker ikke at uddybe pressemeddelelsen yderligere.

Manden beskrives som 26 år gammel, 183 cm høj, almindelig af bygning med lys hud, kort hår, blå øjne og fuldskæg.

Har eventuelle vidner oplysninger i sagen, bedes man kontakte politiet på tlf. 114.