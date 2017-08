Politiet har løsladt 24-årig efter drab - leder efter gerningsmænd

AALBORG: Nordjyllands Politi løslod natten til søndag den 24-årige mand, som lørdag aften blev anholdt i forbindelse med knivdrabet på en 27-årig mand i Aalborg-bydelen Vejgaard samme aften.

- Vi har klarlagt den 24-åriges rolle i forbindelse med sagen, og der er ikke grundlag for at beholde ham, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi til Nordjyske Medier.

Den løsladte 24-årige er altså ikke sigtet for medvirken til knivdrabet.

Nu leder politiet på højtryk efter flere personer, som mistænkes for at have deltaget i knivdrabet.

Et drab, der skete lørdag ved 18-tiden, efter tre biler var stødt sammen i vejkrydset Østre Allé og Langelandsgade i Vejgaard.

Slagsmål med køller og kniv

Angiveligt blev der brugt både køller og kniv ved det opgør, der fandt sted på åben gade efter bilsammenstødet. I den forbindelse blev en 27-årig mand stukket med kniv, og han blev med ambulance bragt på Aalborg Universitetshospital, hvor læger forgæves forsøgte at genoplive ham.

Lørdag ved 19-tiden fik politiet melding om, at den 27-årige var erklæret død på sygehuset.

Vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, der leder efterforskningen, siger, at alt tyder på, at knivdrabet skete i forbindelse med et internt opgør i et kriminelt miljø.

Han afviser dog presseforlydender om, at den dræbte skulle have relation til rockergruppen Bandidos.

- Det mener vi ikke, siger Anders Uhrskov til Nordjyske Medier.

Det er heller ikke politiets opfattelse, at drabet var led i et bandeopgør, selv om det skete i forbindelse med et sammenstød i et kriminelt miljø.

Politiet leder fortsat efter de andre personer, der var til stede ved opgøret.

Politi: Ingen grund til frygt

I forbindelse med efterforskningen har politiet fundet flere genstande, som menes at være blevet brugt ved opgøret.

Anders Uhrskov vil dog ikke sige, om politiet har fundet den kniv, der menes at være blevet brugt til knivdrabet.

Trods opgøret og drabet på åben gade midt i Aalborg mener politiet ikke, at folk har grund til at være bange:

- Borgerne ikke skal være bekymret for at færdes i Aalborg, lyder det fra Anders Uhrskov.