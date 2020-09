AALBORG:Nordjyllands Politi har fredag aften ryddet Jomfru Ane Gade for mennesker. Det fortæller NORDJYSKEs journalist Søren Førby, der er i Gaden fredag aften.

- Barerne har stadig åbent, men politiet har ryddet Gaden for mennesker, så alle dem, der stod i kø, er blevet fjernet.

- De startede i den ene ende, og så gik de derned af, siger Søren Førby.

Gaden er tidligere blevet udpeget som et såkaldt hot-spot af Nordjyllands Politi, et område man har særligt fokus på, fordi der kan være en stor sammenstimlen af mennesker, der står i kø for at komme ind på værtshuse, eller bare står udenfor og snakker.

Og netop at rydde Jomfru Ane Gade og udstede et opholdsforbud på stedet har været et af de våben, der er blevet nævnt for at komme ophobningen af mennesker til livs.

Et opholdsforbud indebærer, at man gerne må gå gennem Gaden, men ikke stå stille - hvorfor køerne til at komme ind på Gadens værtshuse altså er blevet ryddet og sendt væk. Det samme er alle, der opholdt sig på selve Jomfru Ane Gade og ikke befandt sig på et værtshus.