Jomfru Ane Gade åbner - bliver straks hotspot

AALBORG:Når festlighederne torsdag genoptages i Jomfru Ane Gade i Aalborg, vil betjente holde godt øje med, at det sker på forsvarlig vis.

Med andre ord genindfører Nordjyllands Politi et såkaldt hotspot i Gaden samt Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde.

Barer og diskoteker i Gaden genåbner torsdag efter 14 dages corona-nedlukning, der kom i kølvandet på høje smittetal i Aalborg.

Smittetallene er på vej nedad - men der gælder stadig forholdsregler og restriktioner, hvilket politiet vil minde gæsterne om.

- Vi fortsætter, hvor vi slap 3. juni, så vi vil med andre ord være meget synlige i og omkring Jomfru Ane Gade. Det er det, vi nu markerer med at genindføre hotspottet. Selv om man må forsamles op til 500 personer udendørs, har vi stadig en opgave i at sikre, at folk holder fornuftig afstand, og at restaurationerne kontrollerer coronapas hos de indendørs gæster, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals.

Han understreger, at politiet generelt har oplevet, at Gadens gæster har lyttet til ordensmagtens henvisninger og forsøgt at undgå sammenstimling uden for værtshusene ved lukketid.

- Så vi regner selvfølgelig med, at folk fortsætter den gode stil. Vi holder også selv fast i vores gode samarbejde og dialog med både Aalborg Kommune og restauratørerne i Jomfru Ane Gade, siger Henrik Skals.

Hotspottet betyder konkret, at politiet har øget fokus på området og kører patruljetilsyn i og omkring festgaden - særligt i weekenderne og aftentimerne, hvor aktiviteten i gaden naturligt er højest. Det vil foreløbigt gælder til 1. juli.