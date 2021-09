Politiet kontrollerede busserne - flest fejl fra morgenstunden

AALBORG:- De generelle udfordringer hos bybusserne er bremserne. De bliver ikke rigtigt motioneret i en bybus, så uden at lægge hovedet på blokken, så vil der, når vi får det endelige resultat være en del, der har bremseproblemer. Der er altid noget at komme efter, spår politikommissær og leder af Tungvognscenteret hos Nordjyllands Politi, Claus Kjær-Pedersen.

Torsdag morgen stod politiet klar til at lave målrettet kontrol af både by- og rutebusser i Aalborg, og selvom den endelige fangst endnu ikke er gjort op, vurderer Claus Kjær-Pedersen, at det var på tide med endnu en kontrol.

- Der bliver altid strammet op lige efter en kontrol, men så begynder man at slække lidt på tingene. Vi kunne godt mærke, at det var lang tid siden, vi havde sidste kontrol, så der var brug for en overhaling igen.

Claus Kjær-Pedersen fortæller, at der vanen tro blev fundet flest fejl og mangler fra morgenstunden.

- Når det først rygtes, at vi er ude at lave kontrol, så prøver folk at omgå det ved at sende noget af det bedre materiel på gaden, mens dem man ved måske ikke er så gode, bliver holdende i garagen. Derfor giver det ingen mening for os at fortsætte hele dagen, fortæller han.