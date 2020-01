Politiet leder efter mand bag voldsomt overfald på kvinde

AALBORG:Nordjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde en mand, der mistænkes for at stå bag et voldsomt overfald på en kvinde nytårsnat omkring kl. 01.30 på Nytorv i Aalborg. Derfor har politiet offentliggjort mandens signalement.

Om natten 1. januar 2020 udviklede en kort meningsudveksling sig voldeligt på Nytorv.

Kvinden blev skubbet omkuld og slået flere gange i ansigtet af den mand, politiet nu leder efter.

- Kvinden fik et voldsomt skub, så hun væltede ned på stenbelægningen, hvorefter manden knælede ned over hende og tildelte hende tre kraftige knytnæveslag i hovedet. Vores efterforskning har indtil videre ikke medført, at vi har fastslået identiteten på den mand. Men vi har en video af overfaldet, og her fremstår han tydeligt, siger politikommissær Kenneth Rodam, Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Den formodede gerningsmand beskrives som: 25-30 år, 180-185 cm høj, kraftig kropsbygning, dansk af udsende, mørkt hår. Han var iført sorte jeans, kondisko med hvide såler, en sort jakke og sort opknappet skjorte samt en sort hat.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på tlf. 114.