Stor eftersøgning: 19-årig kvinde fundet på vestjysk landevej

STRUER:En 19-årig kvinde fra Aalborg blev meldt savnet, efter hun fredag aften forlod sin søsters hjem i Struer efter et skænderi.

Kvindens telefon var slukket, og politiet satte derfor gang i en større eftersøgning.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jesper Brøndum til NORDJYSKE.

- Helikopteren fløj til klokken 01.30 i nat, og vi har haft hundepatruljer ude i grønne områder, og indsatsleder og betjente til at holde ekstra øje på vejene, siger han.

- Det vækker altid bekymring, når man går fra et sted i affekt i et område, hvor der er meget vand. Og så vidste vi jo også, at det ville blive meget koldt i nat.

Heldigvis dukkede kvinden op lørdag morgen. En herre så hende gå på vejen mellem Vinderup og Skive og han genkendte hende på signalementet, som politiet havde udsendt.

- Han holder ind og spørger, om det ikke godt nok er hende, som er efterlyst, og det siger hun, at det er, siger Jesper Brøndum.

Kvinden har det ifølge vagtchefens oplysninger fint.