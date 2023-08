Politiet massivt til stede ved Vadum: Mand fundet død

VADUM:Nordjyllands Politi er lørdag eftermiddag massivt til stede ved en shelterplads lige vest for Vadum Kirke.

Shelterpladsen ligger ved Vadum Banesti, og politiet er i gang med efterforskning på stedet.

Nordjyllands Politi bekræfter, at en mand er fundet død på shelterpladsen, og det efterforskes som et "mistænkeligt dødsfald".

Nordjyllands Politi modtog lørdag ca., kl. 13.30 anmeldelse om den livløse person fundet ved en shelterplads i området ved Brorholtvej syd for Vadum.

Det medførte, oplyser lederen af den igangværende indsats, vp, at Nordjyllands Politi straks afsendte patruljer frem til stedet. Da patruljerne og ambulance ankommer, er der en livløs person, en mand, der kl. 13.51 erklæres for død.



- På findestedet er der nogle omstændigheder til stede, som gør, at vi i øjeblikket betragter det som et mistænkeligt dødsfald, udtaler vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Poli

- Vi er til stede med blandt andet kriminalteknisk efterforskning, beredskabs- og hundepatruljer samt indsatsleder. Det er helt normal procedure. Der er således ingen grund til bekymring, hvis man som borger ser meget politi i området, tilføjer han.