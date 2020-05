Politiet slog til: Dagens løb på Racing Arena Aalborg blev afbrudt

AALBORG:De havde lige nået at afvikle det første løb af mandagens program på Racing Arena Aalborg, da Nordjyllands Politi dukkede op og sagde tak for i dag.

Det sker efter, at væddeløbsbanerne i både København og på Fyn for nylig selv valgte at aflyse løbene, fordi Rigspolitiet mener, at det strider mod forsamlingsforbuddet i forbindelse med coronakrisen.

- Umiddelbart synes jeg, at det er en helt vanvittig vurdering, for det eneste, der ved dette kan kaldes et offentligt arrangement, det er, at det er offentligt annonceret. Der er ingen tilskuere, og det foregår på en lukket bane, hvor man ikke bare kan komme ind, og der er kun det personale, der skal være til stede for at afvikle løbene, siger banechef Lars Hellerup ved Racing Arena Aalborg.

Advokat fik en mail

På banen har der været kørt løb de seneste to uger, uden politiet har grebet ind.

- Og vi undrer os jo også derfor over, hvad det er, der har ændret sig. Efter aflysningerne på Fyn og på Sjælland, så var vi det meste af søndagen i dialog med myndighederne, men vi kunne i hvert fald ikke få noget på skrift om, at vi ikke måtte køre løb. Det kom så i en mail til vores advokat i dag cirka syv minutter før, løbene skulle starte.

Man nåede ikke at reagere på mailen.

- Men så snart vi var færdige med første løb, var politiet altså på banen, og så måtte vi lukke ned, siger Lars Hellerup.

- Men nu har vi noget på skrift, som vi kan arbejde videre med, og derfor vil vi selvfølgelig nu igen gå i dialog med myndighederne for at se, om der er noget, der kan gøres, så vi igen kan afvikle løb. Problemet har jo været, at hvis vi selv vælger at aflyse, så kan vi ikke få støtte i form af hjælpepakkerne, siger han.

Nordjyllands Politi er tilfredse

Baggrunden for, at Nordjyllands Politi greb ind var altså, at Racing Arena Aalborg overtrådte lovgivningen i forbindelse med Covid-19. Altså den som forbyder arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer.

- Der var tale om et arrangement, og derfor var det ulovligt. Det blev de gjort bekendt med, fortæller vagtchef Henrik Beck.

Han oplyser, at arrangementet blev standset efter politiets anvisning.

- Og det er vi tilfredse med, konstaterer vagtchefen og tilføjer, at der ikke udløses en bøde, da politiets henstilling blev efterkommet med det samme.