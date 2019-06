Politiet slog til mod fire mænd: Sigtet for omfattende narkohandel

AALBORG: Fire mænd er blevet sigtet for omfattende narkohandel, efter politiet tirsdag slog til i en koordineret aktion.

De tre af mændene, på henholdsvis 23, 23 og 24 år, er sigtet for at have været i besiddelse af mindst 800 gram kokain med henblik på videresalg.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

To af mændene – den 24-årige og den ene 23-årige, er blevet varetægtsfængslet i fire uger under et grundlovsforhør onsdag.

Den ene erkender forholdet, mens den anden nægter sig skyldig.

De to øvrige mænd er blevet løsladt, men sigtelsen mod den 23-årige er blevet opretholdt.

Politi fik tip

Sagen begyndte i maj, da politiet fik et tip om, at der skulle være narko i en garage i Nørresundby.

- Det viste sig at være korrekt. Vi fandt 400 gram kokain og et større kontaktbeløb. Derefter satte vi massivt ind med efterforskning, forklarer lederen af efterforskningen, politikommissær Casper Jacobsen i en pressemeddelelse.

Efterforskning førte så til, at politiet tirsdag ransagede fire adresser i Aalborg-området og anholdt de fire mænd.