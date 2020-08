Politiet søger ejere til tyvekoster: Genkender du disse smykker?

AALBORG:Der dukkede en del smykker op, da politiet ransagede en adresse i Aalborg. Smykkerne er formentlig tyvekoster, og derfor efterlyser politiet nu de rette ejermænd til smykkerne.

- Det er ikke lykkedes os at koble smykkerne sammen med et eller flere konkrete gerningssteder endnu. Derfor håber vi, at vi med denne fremlysning kan finde frem til den eller de personer, som har fået stjålet smykkerne, forklarer politikommissær Mikkel Brügmann, der leder politikredsens hold af indbrudsefterforskere i Aalborgområdet.

Udover at kunne levere tyvekosterne tilbage til de retmæssige ejere, så håber politiet også at man dermed kan udbygge sagen mod de personer, som er sigtet for indbrud i denne sammenhæng.

Hvis du genkender dit smykke på billederne eller har andre oplysninger om smykkerne, kan du kontakte politiet på telefon 114.