Politiet søger vidner til bilbrand på motorvejen

VESTBJERG:Nordjyllands Politi søger føreren af en havareret personbil, der brød i brand på motorvej E39 onsdag 5. august mellem klokken 22 og 24 samt vidner, der hjælp føreren i forbindelse med bilbranden.

Men det er ikke i forbindelse med bilbranden, at politiet nu søger vidnerne, men derimod i forbindelse med en sag om brandstiftelse samme dag i Jerslev.

Her blev der sat ild til et hus på Konvalvej, og om natten blev en 39-årig mand anholdt på sygehuset i Aalborg, hvor han var indlagt med forbrændingsskader. Manden blev senere varetægtsfængslet, sigtet for brandstiftelse.

Nu vil politiet altså gerne i kontakt med de personer, der har set bilbranden på motorvej E39.

- Vi ønsker kontakt til den røde bils fører, samt de vidner der hjalp til – og også de øvrige, der så den havarerede bil, siger politikommissær Henrik Staal.

Af hensynet til denne efterforskning kan politiet dog ikke udtale sig nærmere om sagen.

Bilen, der formentlig er rød, holdt i nødsporet i det sydgående retning lige syd for afkørsel 9 – Vestbjerg.

Føreren af bilen var, ifølge politiets, en ældre kvinde. Flere biler standsede for at yde hjælp, men da motorhjelmen blev åbnet, brød motorrummet i brand – og branden blev slukket med en pulverslukker.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.