Politiet troede, hun var fundet, men tip førte ikke til forsvundet 26-årig

AALBORG:Det er mere end tre døgn siden det seneste sikre livstegn fra den 26-årige Christina Iversen, som forsvandt, efter at hun i lørdags tog bussen til Lundby Krat ved Gistrup med ankomst kl. 11:58.

Siden er hun som sunket i jorden, hendes telefon har været slukket, og en bekymret familie har ikke kunnet få kontakt til hende. Derfor har Nordjyllands Politi efterlyst den unge kvinde, og politiet har også fået en række tip fra offentligheden, men endnu uden et afgørende gennembrud i eftersøgningen.

Tidligere tirsdag troede Nordjyllands Politi ellers på et gennembrud i sagen, da en borger mente at have set hende ved boligområdet Runddyssen i Svenstrup.

- En borger gav et ganske vellignende signalement af hende, men vi har desværre ikke fundet hende, selv om vi har kørt massivt derude. Anmeldelsen var meget troværdig, og vi var ret overbeviste om, at det var hende, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard.

Christina Iversen beskrives som 164 cm høj med langt brunt hår og almindelig af bygning, iført lilla camouflagebukser, ligesom hun havde medbragt grå vandretaske, sovepose og liggeunderlag.

- Hun har tidligere været på shelterture - eller gået på strejf. Om det er det, hun gør igen, er jo ikke til at vide. Men vi leder videre, siger vagtchefen.