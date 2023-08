Politiet ude med nye makabre oplysninger om shelterdrabet

Nordjyllands Politi har offentliggjort nye makabre detaljer om drabssagen fra shelterpladsen i Vadum i weekenden. I en pressemeddelelse skriver politiet, at den dræbte 58-årige mand blev fundet livløs i et bål på shelterpladsen.

Politiet blev alarmeret omkring klokken 13.15 lørdag 5. august, og man arbejder ud fra den hypotese, at manden blev slået ihjel flere timer før fundet. Måske kan drabet endda være begået om fredagen, altså mere end et halvt døgn inden vidner på stedet alarmerede politiet.

Dødsårsagen er, oplyser politiet, adskillige knivstik - og politiet formoder, at offeret er blevet dræbt på shelterpladsen.

Søger to vidner

Nordjyllands Politi har tidligere efterlyst to specifikke vidner i sagen, men de to personer har endnu ikke henvendt sig. Dem vil politiet stadig gerne snakke med, men derudover efterlyser man yderligere vidner i sagen, siger politikommissær Carsten Straszek, der leder efterforskningen.

Politikommissær Carsten Straszek peger konkret på to tidsperioder, som er særligt interessante for politiet. Den ene er fredag 4. august 2023 i tidsrummet kl. 10.15 – 11.30 samt dagen efter, lørdag 5. august 2023 i tidsrummet kl. 12:00-13:30.

- Har man befundet sig på eller omkring shelterpladsen i Vadum i disse tidsrum, så er vi særligt interesserede i at høre fra dem, siger Carsten Straszek.

- Det er en meget alvorlig og tragisk sag, som vi efterforsker intenst, så den kan blive opklaret. Den er dybt tragisk for de pårørende, og det er også utrygt for lokalsamfundet i Vadum. Derfor har vi i øjeblikket mange kræfter indsat i opklaringsarbejdet, siger politikommissæren.

Carsten Straszek tilføjer, at man af hensynet til efterforskningen og de pårørende ikke kan komme ind på yderligere detaljer vedrørende omstændighederne omkring drabet.

Efterlysning stadig gældende

Politiet har som nævnt tidligere efterlyst to-tre vidner, men det har man nu indsnævret til to vidner, der havde taget ophold på shelterpladsen torsdag aften 3. august. De to personer kommer formentlig fra Odense og Aarhus, og de var muligvis på vandretur i området. I den forbindelse er dog også oplysninger om en sort personbil, som de muligvis benyttede.

- Vi opfordrer fortsat stærkt disse to vidner til at henvende sig til os på telefon 114, da de kan have vigtige informationer af betydning for vores opklaringsarbejde, siger Carsten Straszek, der slutteligt tilføjer, at det er politiets hypotese, at de to mænd har overnattet på shelterpladsen fra torsdag til fredag.

En mand på 44-år sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i sagen. Nordjyllands Politi modtager fortsat oplysninger i sagen på telefon 114.