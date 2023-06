Politiet undersøger overfald i Aalborg søndag morgen

AALBORG:Nordjyllands Politi afspærrede søndag morgen et større område i den vestlige del af Aalborg midtby og havde hundepatruljer til at afsøge området.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi - Lau Larsen - fortæller, at man endnu ikke er helt klar over, hvad der præcist er sket.

- Vi får et opkaldt kort før klokken 5.30, hvor en beboer i området har hørt en kvinde råbe op og har set en mand løbe fra området. Vi sender derfor en patrulje til stedet, fortæller han.

Politipatruljen træffer omkring Aalborg Vestby Station en kvinde, der fortæller, at hun er blevet grebet fat i.

Den 22-årige kvinde er på vej hjem fra fest i byen. Hun er derfor beruset og kan ikke rigtigt gøre politipatruljen klar over, hvad der præcist er foregået.

Kort efter træffer en politipatrulje en 27-årig mand i området, der passer på det signalement, som kvinden har givet af den mand, der grab fat i hende.

- Efter kvinden var blevet lidt ædru, har vi fået en bedre forklaring fra hende. Lige nu sidder den 27-årige mand til afhøring, og når vi har fået hans forklaring, bliver han løsladt, fortæller Lau Larsen.

- Manden er fortsat sigtet for ulovlig tvang, men vi vurderer ikke, at der er grundlag for at fremstille ham i et grundlovsforhør, siger han.

- Vi skal lige have set de to forklaringer igennem for at se på, hvad der præcist er foregået, tilføjer vagtchefen, der afviser, at overfaldet har haft et seksuelt motiv.

Politiet havde en hundepatrulje i området for at undersøge, om der var tabt eller kastet noget, men de fandt ikke umiddelbart noget.

Nordjyllands Politi er dog meget interesseret i at høre fra vidner, der har hørt eller set noget mellem klokken 5.15 og 5.45 i området omkring Kastetvej, Aalborg Vestby Station og Badehusvej.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.