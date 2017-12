Politijagt i Aalborg på mulig drabsmand

AALBORG: Bevæbnede politifolk i kampuniformer gennemførte lørdag aktioner på fire adresser i Aalborg. Det skete i jagten på en eller flere personer, der eftersøges i forbindelse med et skuddrab i Randers.

Vidner fortæller til NORDJYSKE Medier, at de lørdag kort før kl. 18 så kampklædte politifolk og en ambulance nær Vendsysselgade i Aalborgs Øgadekvarter.

Kort efter var politiet dog væk igen.

Vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi oplyser til NORDJYSKE, at Østjyllands Politi havde bedt om assistance i forbindelse med efterforskningen af et drab i Randers.

Her blev en 30-årig mand fra Randers fundet skuddræbt ved Randers Regnskov natten til lørdag.

I den forbindelse leder politiet efter en eller flere personer, og Nordjyllands Politi gennemførte derfor indtrængning på fire adresser rundt om i Aalborg. Det var politiets særlige indtrængningsgruppe, der gennemførte aktionerne.

Ingen personer blev dog pågrebet, ifølge politiet.

Det er Østjyllands Politi, som efterforsker drabssagen i Randers, men her har man indtil videre været meget tilbageholdende med oplysninger. Og lørdag aften var det ikke muligt at komme i kontakt med Østjyllands Politi for en kommentar.

Nordjyllands Politi siger, at almindelige borgere ikke har grund til at være nervøse i forbindelse med eftersøgningen af mistænkte i drabssagen fra Randers.

Politiet har ikke yderligere kommentarer, heller ikke om, hvem politiet leder efter, eller om skuddrabet kan være banderelateret.