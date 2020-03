Politikere i arbejdstøjet: - Det kan ikke vente til efter krisen

AALBORG:Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) passer som så mange i øjeblikket jobbet hjemmefra i øjeblikket.

De politiske møder starter op igen, men formen bliver en anden. Arkivfoto: Peter Mørk

De politiske møder i Aalborg Kommune har været sat på hold for at mindske smitterisikoen for corona, ligesom det er sket på en række andre områder i samfundet, men fra på mandag kører de politiske møder igen til og med 13. april. Det er ikke et udtryk for,at man ser mindre alvorligt på situationen, men der er simpelthen ting, der ikke kan vente på, at COVID-19 stilner af.

Ifølge kommunen er behandlingen af visse sager nødvendige for, at man ”kan opretholde kommunens drift og ikke mindst hele vores samfunds og erhvervslivets virke. Det kan eksempelvis være lokalplaner, som er vigtige at få behandlet”.

- Jo længere tid, der går jo flere ting, er der behov for at få kigget på, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Kommunen er klar med den digitale platform til videomøderne, som der primært bliver tale om.

- Vi holder de fleste møder som videomøder, og så er der nogle enkelte rådmænd, der har sagt, at man skal mødes, som by- og landskabsudvalget. Det der med ikke at se visualiseringer af, hvordan ting ser ud, så er det svært ikke at være fysisk til stede. De har nogle store mødelokaler, hvor man kan sidde langt fra hinanden, siger borgmesteren.

I første omgang er byrådsmødet ikke omfattet, da det næste byrådsmøde første er programsat 20. april, og det er langt ude i fremtiden i den nuværende situation.

- Nu må vi se, hvor længe det her kommer til at vare. Hvis det bliver forlænget må vi tage stilling til, hvordan vi så vil afvikle det.

Det er dog ikke helt uden udfordringer med elektroniske politiske møder, hvis den nuværende lockdown trækker ud.

- Udfordringen er, hvis det er et byrådsmøde og nogen falder ud og de ikke kan komme på igen, og de gerne ville have sagt noget. Hvad med sikring af de demokratiske rettigheder og sådan nogle ting, det er lidt sværere, når det foregår elektronisk.

Ifølge borgmesteren er der også enighed om, at de sager, der nu skal behandles ikke må forstyrre det beredskab, der forsat håndterer kommunens kritiske drift i den nuværende situation.