Politikere sætter ikke nye undersøgelser i gang: Afventer de eksisterende

AALBORG:Der stod to undersøgelser på Kristoffer Hjort Storms (DF) ønskeseddel, inden han og de andre rådmænd gik ind til økonomiudvalgsmødet mandag. En undersøgelse af det politiske ansvar i forbindelse med udbygningsaftaler i Aalborg Kommune samt en undersøgelse af, hvorvidt A. Enggaard A/S bliver tilgodeset af kommunen.

Efter mandagens møde bliver der dog ikke iværksat nogen nye undersøgelser, fortæller borgmester og formand for udvalget Thomas Kastrup-Larsen (S).

I forvejen har kommunen to undersøgelser, der kører. Én, der ser på det personaleretslige og en, der ser på de resterende udbygningsaftaler, der var ikke var med i den første undersøgelse.

- Det, vi er blevet enige om, er, at hvis den resterende del af de her to spor, der kører, blotlægger noget, som der peger i en politisk retning, så skal vi uden tvivl have kigget på det.

Borgmesteren forklarer desuden, der i den første undersøgelse ikke var noget, der pegede i retning af, politikerne vidste, der var en praksis omkring udbygningsaftaler i kommunen, der ikke overholdt reglerne.

Til mødet var der heller ikke nogen stemning for at igangsætte en særskilt undersøgelse af A. Enggaard, og hvorvidt firmaet bliver tilgodeset af kommunen.

- Men det er klart, nu bliver de sidste 30 aftaler og det personalejuridiske spor kørt igennem. Viser der sig et eller andet, hvor der kan være firmaer, der har været favoriserede eller andet, så vil vi selvfølgelig også høre om det. Men der er ikke igangsat noget nyt og særskilt i forhold til det. Det var vi alle enige om.