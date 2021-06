Fandt politimesters kuffert i genbrugsforretning - brugte den som brændekurv

THISTED: En artikel i Nordjyske Stiftstidende har bragt den tidligere politimester i Aalborg Christen Lyngby Bachs gamle kuffert frem i lyset.

- Jeg faldt over artiklen om politimesteren i Aalborg, der under 2. verdenskrig blev anholdt, senere løsladt og så flygtede til Sverige. Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde en kuffert stående, hvorpå der står Politimester Bach, fortæller Anne-Mette Engelbrecht.

Hun bor i Thistedområdet, som også var den tidligere politimester Bachs hjemegn. Christen Lyngby Bach var politimester i en lang periode fra 1932 gennem 2. verdenskrig og frem til 1948, og han blev blandt andet anholdt af den tyske besættelse, løsladt ved en fejl og flygtede derefter til Sverige.

2

Det var dog næppe med denne rejsekuffert under armen - dels fordi der står hans rigtige navn på kufferten, dels fordi den er for stor sådan lige at flygte med.

- Jeg boede på et tidspunkt for omkring 12 år siden i Hasselager. Der var brændeovn, og jeg manglede en brændekurv. Jeg fandt kufferten i en genbrugsbutik. Jeg syntes, den var flot i sig selv og den havde låg, så jeg kunne skjule brændet. Så haps den købte jeg. Siden jeg flyttede fra Hasselager, er kufferten blot blevet brugt til almindelig opbevaring, indtil jeg altså faldt over jeres artikel og blev klar over, hvilken personlighed kufferten faktisk havde tilhørt, fortæller Anne-Mette Engelbrecht.

Hun er flasket op med interessen for historie, da hendes far er museumsmand og har skrevet flere bøger om blandt andet 2. verdenskrig

Anne-Mette Engelbrecht har nu tilbudt formanden for Politihistorisk Forening ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg, at han kan bruge kufferten som udstillingsobjekt i forbindelse med en udstilling om politimester Bach.

I linket herunder kan du læse hele beretningen om Politimester Bachs flugt fra den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig

Anne-Mette Engelbrecht er selv meget historisk interesseret alene af den grund, at hun arbejder for Museum Thy - blandt andet med registrering af gamle fotos - ofte mere end 100 år gamle billeder - der bliver indleveret til museet.

- Det var også derfor, at jeg arbejdede videre med kufferten, efter jeg læste artiklen i Nordjyske Stiftstidende, forklarer hun.

Kufferten, der måler 80 centimeter i bredden og er 45 centimeter høj og dyb, er fremstillet af Alstermo Bruk - en svensk virksomhed, der blev startet helt tilbage i 1804, har Anne-Mette Engelbrecht sporet sig frem til.

Så kufferten kan være kommet med politimesteren hjem fra Sverige, som han altså flygtede til under 2. verdenskrig.

På siden af kufferten er der en mærkat fra Royal Air Force: tre ringe i rødt, hvidt og blåt - et symbol, der ifølge Anne-Mette Engelbrecht blev brugt i sympati for de allierede under 2. verdenskrig, og som altså tydeligt viser politimesterens sympati i forbindelse med krigen.

Formanden for Politihistorisk Forening i Nordjylland Thomas Klingenberg siger, at kufferten sagtens kan komme til at indgå som en del af den udstilling foreningen har på Aalborg Forsvars- og Garnisionsmuseum på Skydebanevej. Her står i forvejen blandt andet den tidligere politimesters uniform.