Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst

AALBORG:Politiet er ifølge NORDJYSKEs oplysninger i gang med at gennemsøge en bil og en lejlighed på stedet.

Ifølge NORDJYSKEs fotograf er mellem 10 og 15 politifolk i aktion på stedet, og der er 6-7 politibiler i området.

Det er endnu uvist, hvad aktionen handler om, men ingen politifolk på stedet vil udtale sig om sagen.

De henviser til Københavns Politi, som over for NORDJYSKE bekræfter, at de har en politiaktion i gang i Aalborg. De har ikke ydligere kommentarer til aktionen for nuværende.

Så sent som 11. december sidste år slog svært bevæbnede politifolk til flere forskellige steder i Aalborg som led i en landsdækkende aktion efter mistanke om forberedelse af et terrorangreb. Et af de steder var netop i samme opgang på Ravnkildevej i Aalborg Øst.

Om der er tale om samme mistanke nu, er endnu uvist.

Ifølge NORDJYSKEs udsendte reporter Anders Sønderup er politifolkene fredag morgen stadig i fuld gang med at lede efter spor og lave tekniske undersøgelser på stedet. De har bl.a. ledt i flere skraldespande og undersøgt i ejendommens kælder.

Anders Sønderup har talt med en enkelt nabo, der kunne konstatere, at der var politi på stedet, da han vågnede. Han fortalte, at han ikke har bemærket noget mistænkeligt siden politiet sidst rykkede ind med en stor aktionsstyrke 11. dececmber.

NORDJYSKE følger sagen.

Politiet er lige nu til stede i en politioperation på Ravnkildevej i Aalborg Øst. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 3, 2020