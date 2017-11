Politisk ønske om flere rækkehuse

AALBORG: Mens der hidtil har været rødglødende kul på byggeriet af ungdomsboliger i Aalborg, så er der nu politisk opbakning til, at der fremover også skal etableres flere almene rækkehuse i Aalborg Kommune.

Det var en af de ting, der kom frem på valgmødet om boligpolitiske emner i byrådssalen, som Bo i Aalborg i går var vært for i byrådssalen. Lidt over 30 tilhørere kunne bl.a. høre LA gå ind for flere række- huse.

- Det, som folk mere efterspørger nu, er små huse eller rækkehuse, hvor der er en lille have, sagde Hans Peter Beck.

Jens Toft-Nielsen (SF) var med på den.

- Det er vigtigt, at vi får lavet små rækkehuse og meget gerne almene rækkehuse, sagde Jens Toft-Nielsen.

V bakker op.

- Hvis der er noget, vi mangler lige nu, så er det udstykning til parcelhuse og rækkehuse, sagde borgmesterkandidat Tina French Nielsen.

Det samme mener S.

- Der er efterspørgsel efter flere rækkehuse, det er det, som vi skal til at bygge, sagde rådmand Mai-Britt Iversen (S).

Ønske om familieboliger

Brian Andersen fra Alabu Bolig, pegede på, at der er behov for flere almene familieboliger, og han håber, at det nye byråd vil sætte skub i flere almene familieboliger.

- Hvis vi skal få de unge studerende til at blive i byen, når de er færdige, så skal der også være nogle steder at bo, og det er familieboliger og lidt billigere boliger, end det private stiller op til. Derfor kan vi ikke se andet, end at det simpelthen er med at komme i gang med det som det første på dagsordenen i januar måned, sagde Brian Andersen.

Foto: Bente Poder

LA vil gerne støtte flere almene familieboliger, mens V ikke vil love en masse almene familieboliger.

- Jeg kan godt se, familieboliger kan bruges nogen steder, men I får ikke mit parti til at love, at vi får en kæmpe regn af familieboliger, for hver eneste gang vi vælger at prioritere penge til den almene boligsektor, så kan det nogen gange være en god investering, men det er jo også penge, som vi kunne have brugt på at renovere vores skoler eller andre ting.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) ønsker flere almene familieboliger.

- Jeg er enig med Brian i, at vi har investeret massivt i Aalborg som uddannelsesby, men der skal også være boliger til familierne, sagde Thomas Kastrup-Larsen.

Bekymring for planer

Han er bekymret over, at regeringens overvejelser om at hæve grundkapitaltilskuddet ved nybyggeri af almene boliger fra 10 procent til det dobbelte, hvilket vil sætte en prop i det almene byggeri

- Det er afgørende, at vi får lagt det pres på regeringen om, at de ikke skal sætte det grundkapitaltilskud så voldsomt op.

Ældre- og handicaprådmand Thomas Krarup (K) opfordrede borgmesteren til at gøre sin indflydelse gældende i KL’s bestyrelse på området.

Andelen af nydanskere i de almene boligselskaber blev også vendt. Pia Hornbæk, der er afdelingsformand i afdeling 3 i Øgadekvarteret, og som bor med familien her, tog debatten op.

Foto: Bente Poder

Det ser ikke godt ud

- Vi er nok bedre lønnet end de fleste af mine naboer, men jeg er også nødt til at sige, at vi er ved at være en minoritet, og det er vi i rigtig mange afdelinger i hvert fald i vores boligorganisation. Vi har fået nye beboertal, og de ser ikke godt ud. Vi nærmer os i visse afdelinger 50 procent af anden etnisk herkomst, sagde Pia Hornbæk.

Hun mener, at andelen af nydanskere på sigt bliver en kæmpe udfordring.

- For det presser stærke beboere ud, sagde Pia Hornbæk, der spurgte, hvad politikerne vil gøre.

Borgmesteren mente, at spørgsmålet var relevant.

- Hvis vi begynder at udvikle områder med folk, hvor vi får en meget stor overvægt af folk med anden etnisk herkomst, så tror jeg ikke, at det skaber et godt boligkvarter, sagde Thomas Kastrup-Larsen, der mente, at man skulle lave et partnerskab for at løse udfordringerne.

Jess Kristensen (DF) mente, at der var et problem.

- Jeg kan sagtens forstå dig, men det er typisk det der med, at der ikke er nogen, der holder øje med, hvor mange fremmede, der kommer, sagde Jess Kristensen.

Foto: Bente Poder

Sociale problemer

Miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL) mente ikke, at det var et spørgsmål om etnisk oprindelse, men om sociale problemer.

- Det der med at skele til hudfarve eller om man er født i Danmark eller dansk statsborger, det synes jeg rammer ved siden af det egentlige problem. Nøglen til, hvordan vi får en anden beboersammensætning, er et langt sejt træk

Formand for Alabu Bolig, Laila Thomsen, rejste en anden problemstilling, da hun frygter de mange nye private boliger.

- Når jeg ser huslejen, så bliver jeg bekymret, for det er for nogen, der har en god løn og en rigtig god pension. Det betyder så, at nogen af de mennesker, vil vi ikke få ind i vores bevægelse, og det får betydning i forhold til beboersammensætningen. De mere velstillede har været med til at løfte det sociale i afdelingerne, sagde Laila Thomsen.

Borgmesteren var til gengæld ikke så bekymret.

- Jeg ser de her mange private boliger som en gave, for de er med til at løse nogle udfordringer, sagde borgmesteren, der pegede på, at der også er eksempler på billige private boliger.

Foto: Bente Poder