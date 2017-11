Popdreng og rockband til Nibe

NIBE: Popveteranen Thomas Helmig og indierockbandet Mew har to ting til fælles. De optrådte begge på Nibe Festival i 2010, og til sommer er de tilbage til 2018-udgaven af den store nordjyske musikfest.

Begge danske navne er udset til at spille hovedroller på festivalen, idet de kommer til at optræde på den store scene i "bedste sendetid", kl. 21.30. Helmig er programsat fredag 6. juli, mens Mew spiller på sidstedagen, lørdag 7. juli.

- Helmig har længe været en kæmpe prioritet for Nibe Festival. Han er mere populær end nogensinde, så det kan kun blive en fest, siger festivalleder Peter Møller Madsen om den 53-årige aarhusianske popsanger, der fik et stort comeback i 2017 med flere roste koncerter, blandt andet i Skovdalen i Aalborg.

Mew har også optrådt i Aalborg i år, men det var til en intimkoncert i Musikkens Hus, hvor kun få hundrede fik lov at høre bandet. Ellers er det længe siden, de har været i Nordjylland.

- Vi vil gerne give vores gæster noget, de ikke får mange andre steder, og Mew er helt klart i den kategori, siger Peter Møller Madsen.

I sidste uge offentliggjorde Nibe Festival, at irske The Script bliver et af festivalens internationale hovednavne.