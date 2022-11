Populært spisested melder udsolgt af valgflæsk

NØRRESUNDBY:Når vi alle har afleveret vores stemme i stemmeboksen, og vi skal hjem på sofaen og følge med i aftenens valgdrama, er der en ret, der er specielt populær. Stegt flæsk og persillesovs er alle andre dage Danmarks nationalret, men retten er så populært et valg, at den når de spises

Det har man mærket på restuaranten Lille Nyhavn i Nørresundby. De har solgt 260 kuverter til takeaway og til at spise i restauranten. De kunne have solgt det dobbelte, hvis det ikke var for et for lille køkken.

- Vi har pladsmangel i køkkenet, så vi kan slet ikke følge med. Vi er ved at have afvist flere ordrer, end vi har bekræftet, fortæller Sean Obiakor, der er tjener i restauranten.

På Lille Nyhavn bliver stegt flæsk og persillesovs serveret hver fredag og er hit hver gang, men tjeneren bekræfter, at det ikke er noget imod den efterspørgsel, som de har oplevet til valgaftenen.

- Folk er virkelig fan af det her koncept med valgflæsk, siger han.

At lave 260 kuverter valg flæsk er da heller ikke noget et ellers erfarent køkken bare gør.

- Vi har holdt lukket i restauranten i går for at forberede os. Vores kokke var i gang i ni timer bare for at forberede, og vi har været i gang flere timer i dag allerede, fortæller Sean Obiakor.

De startede serveringen af valgflæsk klokken 13, men det store rykind kommer omkring klokken 18, hvor de fleste kunder kommer for at afhente deres mad til at tage med hjem og følge med i valgaftenen.

Serveringen af valgflæsk stopper for Lille Nyhavns vedkommende ikke i aften.

- Vi får et selskab på 75 personer, der skal fejre valgets udfald, siger tjeneren.

Der er dog ikke nogen grund til at blive helt fortvivlet, hvis du ikke har nået at bestille fra Lille Nyhavn. Nordjyske har i 2020 lavet en oversigt over, hvor du kan få stegt flæse med persille sovs.