Populært teststed for unge i Aalborg genåbner

AALBORG:Et stigende coronasmittetal blandt 20- til 29-årige får Region Nordjylland til at gentage succesen med en mobil testenhed i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Her skal der ikke bestilles tid i forvejen - man møder blot op. Og det kan man gøre fredag 25. september samt i weekenden - Alle dage mellem klokken 10 og 17. Det er dog kun personer, som ikke viser symptomer på at være smittet. Gør man det, skal man kontakte lægen.

Tilbuddet er især rettet mod unge, men ingen vil blive afvist ved fremmøde. Også for nyligt var det muligt at blive testet i kongrescentret, og det var meget populært. Regionen vurderer, at der fortsat er et stort ønske om at blive testet blandt unge i og omkring Aalborg. Og der finder jo stadig smittespredning sted:

- Som borger møder du bare op med dit sundhedskort. Vi håber, at tiltaget kan være med til at dæmme op for smitten i kommunen, men supervåbnet for at bremse smitten er stadig afstand, sprit og overholdelse af de generelle anbefalinger, siger regionrådsformand Ulla Astman (S) i en pressemeddelelse.