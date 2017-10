Portland investerer 77 millioner i ovn

AALBORG: Aalborg Portland har sat sig som mål, at alternative brændsler fremover skal udgøre 60 procent af den energi, der bruges ved produktion af grå cement. For at komme tættere på målet har cementfabrikken nu ombygget sin største produktionslinje, Ovn 87 - en investering på 77 millioner kroner.

Allerede næste år - det første år hvor den ombyggede ovn vil være i fuld drift - forventer Aalborg Portland at komme tæt på de 60 procent, oplyser produktionschef Søren Lausen.

Sidste år brugte Aalborg Portland 150.000 ton alternative brændsler i form af affald, plast, kød- og benmel samt slam. Langt det meste bliver anvendt til produktion af grå cement, hvor de alternative brændsler sidste år udgjorde 40 procent af den totale brændselsmængde.

Aalborg Portland producerer 1,5 millioner ton grå cement om året, og hele produktionen finder sted på Ovn 87. Produktionen af hvid cement er på 750.000 ton årligt, fordelt på fem ovne.