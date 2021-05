Poul Erik gik på pension efter 39 år: - Hvis man hænger sin identitet op på arbejde, hvad så når man stopper?

- Ens arbejdsidentitet er en stor del af livet. Når man er til selskaber, bliver man spurgt "hvad laver du så?", så er det sjovere at svare, at man er lærer eller skoleleder - end at man er pensionist.

Sådan formulerer 66-årige Poul Erik Hovelsø en del af det, han har oplevet efter at være gået på pension efter 39 år som ansat på Sct. Mariæ Skole i Aalborg. Han blev ansat som lærer på skolen i august 1981 - og gik på pension i september sidste år. De sidste 15 år var Poul Erik Hovelsø skoleleder på Sct. Mariæ Skole.

- Hvis man kun hænger sin identitet op på sit arbejde - hvad så med den dag, man stopper, spørger Poul Erik Hovelsø.

Se videoen herunder, hvor Poul Erik fortæller om, hvordan det er at gå på pension efter 39 år. Det lå nemlig ikke i kortene, at Poul Erik skulle være lærer. En fest på universitet ændrede Poul Eriks fremtidsplaner.