Præst vil holde fast i store bededag: - Det er da nok en lille protest

HALS:- Så må de tage en fridag eller en pjækkedag.

Sådan sagde sognepræst Christian Roar Pedersen til TV2 Nord i kølvandet på, at det tirsdag blev vedtaget, at store bededag bliver afskaffet efter 2024.

I Hals og Hou Kirker, hvor Christian Roar Pedersen er sognepræst, vil man holde fast i store bededag som konfirmationsdag et år ekstra - så man altså også kan blive konfirmeret på de kanter i 2024.

- Det er for at imødekomme konfirmander og forældre. Der kan være nogle praktiske vanskeligheder, for der er mange, der har booket festlokaler flere år i forvejen. Det kan være svært at sadle om med kort varsel, forklarer sognepræsten til Nordjyske.

Det betyder så, at man i 2024 vil afholde konfirmation på en hverdag. Det affødte den lidt kække kommentar om at pjække.

Nok er kommentaren sagt lidt i spøg, men udfordringen er reel nok, forklarer Christian Roar Pedersen.

- Der er den praktiske vanskelighed, at gæsterne skal tage fri eller pjække den dag for at være med.

Eleverne har som udgangspunkt heller ikke fri i skolen, når kalenderåret hedder 2024. Christian Roar Pedersen er dog overbevist om, at det ikke bliver et problem.

- Jeg tror nok, at skolen skal give fri.

Christian Roar Pedersen understreger, at det er et tilbud til forældrene, at de kan vælge at holde fast i konfirmationen på store bededag i 2024. Der vil også blive tilbudt alternative datoer.

En lille protest

Christian Roar Pedersen fortæller til Nordjyske, at han møder store frustrationer blandt kolleger i folkekirken over, at regeringen har valgt at nedlægge store bededag.

- Der er frustrationer over et statsligt indgreb uden nogen dialog. Det er kommet, undskyld mit udtryk, ned fra himlen. Der er ikke nogen, der har snakket om det. Som en tyv om natten kom de og stjal vores helligdag.

Når jeg hører dig fortælle om frustrationerne, bliver jeg nødt til at spørge: Kan du afvise, at der ikke er bare sådan en lille flig af lidt aktivistisk markering, når I vælger at afholde en ekstra store bededag?

- Nej, det kan jeg ikke afvise. Det er jo nok også vores lille protest, hvor vi siger til regeringen, at de ikke skal bestemme, hvornår vi konfirmerer vores børn, siger han og fortsætter:

- Men vi må omvendt også indse, at slaget er tabt. For om et par år er der ikke nogen, der er interesserede i store bededag, fordi det er en almindelig arbejdsdag.

Inden da er der dog to store bededage tilbage - i hvert fald i Hals og Hou Kirker.

- Vi tager det med oprejst pande, og finder lokale løsninger. Det gør vi altid i folkekirken, siger Christian Roar Pedersen.

I deres fulde ret

Biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen, forklarer, at det er lige efter bogen, at man holder fast i store bededag som konfirmationsdag i Hals og Hou.

- Der står i Anordning om konfirmation, at konfirmationer skal ligge på søn- og helligdage. Men hvis forholdene taler for det, så kan det ligge på hverdage. Det er helt indenfor ordningens rammer, og det afgøres lokalt.

Biskoppen siger, at hans personlige holdning er, at man bør afholde konfirmationer på søndage og helligdage.

- Men de er fuldstændig i deres ret, og jeg har stor forståelse for, at folk har problemer med at lave aftaler om, når de først har bestilt.

Thomas Reinholdt Rasmussen genkender til fulde den frustration, som Christian Roar Pedersen beskriver. Biskoppen føler den selv, og møder den også i hverdagen.

- Man skulle have gjort det, som vores demokrati bygger på: man skulle have søgt dialog og udvist skønsomhed. Det har man ikke ønsket. Selvfølgelig kan vi ændre vores helligdage, men det skal bero på samtale, siger han og fortsætter:

- Staten kan gøre det her, men spørgsmålet er, om staten skal gøre det her.

At Christian Roar Pedersen medgiver, at der også er en flig af protest i beslutningen om en ekstra store bededag, fremkalder et grin hos biskoppen.

- At de lokale forhold kræver, at man afholder konfirmation en hverdag, skal altså være hovedargumentet.