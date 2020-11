Prehns datter om fars varme ministerstol: - Det skal han nok klare

NORDJYLLAND:Det er hævet over enhver tvivl, at det er en ambitiøs politiker, der nu sætter sig til rette i det måske varmeste ministersæde i dansk politik netop nu.

Rasmus Prehn, 47-årig socialdemokrat med sjællandske rødder og base i Nordjylland, blev torsdag manden, statsminister Mette Frederiksen pegede på, da hun skulle finde afløseren for Mogens Jensen, der ikke overlevede den voldsomme politiske storm i kølvandet på den ulovlige beslutning om at aflive alle danske mink.

Torsdag eftermiddag stod hustruen Heidi og børnene Nikoline, Liva og Oskar derfor for anden gang på knap halvandet år på Amalienborg Slotsplads med en buket blomster til manden i familien.

- Jeg synes, det bliver vildt spændende, og jeg glæder mig til at se, hvordan han kommer til at klare det. Men jeg tror, han kommer til at gøre det godt, fastslår 18-årige Nikoline Prehn, da NORDJYSKE fanger hende på vej over for at se Mogens Jensen overdrage sit ministerium til sin far.

Oprydning efter mink-misére

Rasmus Prehn debuterede som minister med egen chauffør, da han i slutningen af juni i fjor blev udnævnt til udviklingsminister med hele verden som sin arbejdsplads. Siden har han i en periode også vikarieret som kulturminister, men fra torsdag står der minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på visitkortet.

Der er ingen tvivl om, at Rasmus Prehn kan se frem til en travl tid med den portefølje. Der skal ryddes op efter mink-miséren, og der skal bygges broer til det fremtidige samarbejde med embedsmænd, støttepartier og opposition og ikke mindst et landbrug, som mildt sagt ikke var imponeret over Rasmus Prehns forgænger.

Og et fiskerierhverv - ikke mindst i Nordjylland - som med voksende bekymring ser et hårdt Brexit nærme sig.

Jeg kommer til at gå til den her opgave med meget stor ydmyghed. Rasmus Prehn (S), Nyudnævnt minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

- Jeg kommer til at gå til den her opgave med meget stor ydmyghed, sagde Rasmus Prehn, da han mødte pressen på Amalienborg Slotsplads, efter at han havde været hos dronning Magrethe.

- Vi er i en meget vanskelig situation. Vi er midt i en pandemi, som påvirker os alle sammen, og som desværre også påvirker fødevarer og landbrug. Det skal vi have taget hånd om på bedste vis, fortsatte Rasmus Prehn, som forud for det seneste valg skiftede opstillingskreds fra Aalborg Vestkredsen til Hjørring-kredsen.

Velkommen fra nordjysk landbrug

Nordjyske landbrugskredse var mildt sagt ikke imponerede over Mogens Jensen. Men både Agri Nord og LandboNord hilser udnævnelsen af Rasmus Prehn velkommen.

- Han er valgt i Nordjylland, og det er det første plus. Vi må håbe, det borger for, at vi nu gør, som vi plejer heroppe - nemlig mødes og samarbejder, siger Niels Vestergaard Salling, formand for Landbonord.

Han pointerer, at ministeransvaret for landbrugsområdet de seneste 10 år har hvilet på hele otte forskellige ministre.

- Der er behov for kontinuitet. Vi synes, jo, at bedst som vi har klædt en minister på, og de har fået en forståelse af, hvordan tingene hænger sammen, så er de væk igen. Det har været noget frustrerende. Det har det, siger Niels Vestergaard Salling.

Hos Agri Nord ser formand Carl Chr. Pedersen frem til ministerskiftet.

- Jeg håber, det nordjyske afsæt varsler en god periode for det ministerium. Han har en stor opgave i at få løst den tillidskrise, som Mogens Jensen har skabt i forbindelse med sin ageren i minksagen. Jeg håber, Rasmus Prehn kommer med ny energi til området, siger Carl Chr. Pedersen.

Han har en stor opgave i at få løst den tillidskrise, som Mogens Jensen har skabt i forbindelse med sin ageren i minksagen. Carl Chr. Pedersen, Formand for Agri Nord

Både han og Niels Vestergaard Salling føler, at dansk landbrug er blevet totalt overset og overhørt i forbindelse med håndteringen af den dramatiske afsked med det danske minkerhverv.

- Jeg håber, Rasmus Prehn inviterer landbruget indenfor igen. Vi har store dagsordener foran os omkring klima, vandplaner og natur. Jeg håber, vi kommer til at lave gode løsninger sammen. Og her lægger jeg vægt på begge ord - "løsninger" og "sammen", siger Carl Chr. Pedersen.

Dialog ved køkkenbordet

Uanset hvad den kommende tid kommer til at byde Rasmus Prehn på som minister med ansvar for fødevarer, landbrug og fiskeri, kommer den helt sikkert til at indebære en stram kalender.

Og sikkert mindre tid til de mange diskussioner om politik og samfundsengagement med familien omkring køkkenbordet i villaen på Peder Pårs Vej i Aalborg-bydelen Hasseris.

- Vi snakker altid rigtigt meget derhjemme om politik, men han har haft rigtigt travlt, siden han blev minister, siger Nikoline Prehn, som har arvet et stort engagement i samfundet fra sin far.

Hun er således formand for elevrådet på Aalborg Katedralskole, ligesom hun er en del af formandskabet for den nordjyske region i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, som hun også sidder i hovedbestyrelsen for.

Tidligere har Nikoline Prehn delt andet end adresse og politiske diskussioner med sin far. Medlemsskab af Socialdemokratiet har de også haft til fælles. Men ikke længere.

- Jeg har meldt mig ud. Jeg blev meget i tvivl, så jeg havde lige brug for nogle år, hvor jeg skulle tænke mig om, afslører Nikoline Prehn.

Ved køkkenbordet har hendes far altså vist, at der godt kan være dialog med personer, der ikke nødvendigvis deler partibog.

Den evne får han med garanti også brug for i forvaltningen af sit nye ministerium.