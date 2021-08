Premieretæsk til AaB-talenter

FODBOLD: AaB’s U19-hold fik ikke just den ønskede indledning på den nye sæson, da man måtte se sig besejret med hele 6-1 ude mod Lyngby.

- Det kommer til at se lidt voldsomt ud. De scorede de to sidste mål, mens vi var en mand i undertal på grund af en skade efter vores sidste udskiftning, men vi er da ramt på stoltheden, og vi må hjem og kigge det igennem, siger AaB’s U19-ligatræner Kim Leth.

- Lyngby fik for nemme mål, fordi vi lavede personlige fejl, som man ikke må lave på det her niveau, siger AaB-træneren, der i denne sæson råder over et hold med mange førsteårs U19-spillere.

- Det kommer til at tage lidt tid for dem at vænne sig til U19-fodbold, men det skal nok blive bedre, siger Kim Leth, der kunne se Oliver Ross stå for AaB’s enlige mål til 1-3.

AaB har inden denne sæson hentet et par nye ansigter i skikkelse af Sebastian Stahlfest, der er kommet til fra FC København. Man har ligeledes hentet Remy Rasmussen fra Næsby. Sidstnævnte var dog ikke med i debuten, da han er skadet.

Premieren varsler ikke godt for AaB's U19-hold. Det hører dog med til historien, at nordjyderne stillede med mange førsteårsspillere, og samtidig er Lyngby spået til at blive et af topholdene i U19-ligaen. Her kommer AaB efter al sandsynlighed ikke til at ligge.

- Vi kan se på historikken, at når vi henter medaljer i ligaerne, så er det typisk fordi, vi har en række markante profiler, der er andenårsspillere. Vi må bare give det her kuld noget tid, og så har vi spillere som Oliver Ross, Christoffer Ravn og Gustav Dahl, som vi har visse forhåbninger til, siger Oliver Ross, siger Kim Leth, der har en trup til rådighed, der udgøres af to tredjedele førsteårs-spillere og blot en tredjedel "scenevante" U19-spillere.

Mens det ikke gik ret godt for U19-holdet var der straks mere succes for AaB's U17-hold, der fik en flot indledning på den nye sæson med en 3-1-sejr - ligeledes over Lyngby.

Magnus Velling Pedersen og Jacob Buus scorede på hver sin side af pausen, inden Lyngby først leverede et selvmål og siden en reducering.