Pres på i Limfjorden: Vandet står ind over kajkanten

NORDJYLLAND/AALBORG:Det voldsomme blæsevejr de seneste dage har presset så meget vand ind i Limfjorden, at det flere steder står meterhøjt over de daglige vandstande, og i Aalborg står vandet flere steder op over kajkanten.

- Vi har endnu ikke været kaldt ud til decideret bekæmpelse af oversvømmelser. Men specielt i området ved Kulturbroen i Aalborg og nær byggeriet på den gamle Spritgrund står vandet ind over kajkanten. Jeg har aldrig set så meget vand der før, lyder det tirsdag morgen fra vagthavende hos Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Herfra kan vagthavende via overvågningskameraer langs havnen følge med i vandstanden langs Limfjorden.

Også ved Roklubben Ægir på Søsportsvej står vandet helt op til klubhuset. Der er også på langs vejen ind under Limfjordsbroen på Nørresundbysiden lagt sandsække ud for at forhindre vand i at trænge ind over kajkanten.

Tirsdag morgen var vandstandene ifølge beredskabets målinger på fire stationer i Nordjylland en del over daglig vande:

I Løgstør lyder målingen på 137 centimeter over daglig vande. Det samme - næsten - gælder i Thisted, hvor målingen lyder på 136 centimeter, mens Nykøbing Mors lyder på 129 til 130 centimeter over den daglige vandstand.

Det står knap så slemt til på beredskabets målepunkt på østkysten - nemlig i Frederikshavn, hvor vandstanden kun er 91 centimeter over daglig vande.

Ifølge en varsling fra Danmarks Meteorologiske Institut klokken 02 natten til tirsdag vil det fortsat blæse frem til onsdag middag med en frisk vind til kuling fra vest. Det kan yderligere presse vandet ind i Limfjorden og få vandstanden til at stige, og det vil ramme specielt ved højvande.

Ved de kommende højvande tirsdag eftermiddag ventes højvandene over den centrale Vestkyst ventes mellem 2.0 og 2.25 m over normal vandstand.

- Den kraftige og langvarige vind sender også vand ind i Limfjorden, hvor der bliver en længere periode med forhøjet vandstand. Der ventes mellem 1.3 og 1.8 meter over normal vandstand, lyder det vagtchef Frank Nielsen på DMIs hjemmeside.

Vandstanden ventes først at aftage natten til torsdag.