Pres på zoo: Vi var tæt på at lukke indgangen

AALBORG:- Folk har sikkert kigget på vejrudsigten, der lover regn hele dagen i morgen og lidt på onsdag. Og så har de tænkt, at så tager vi da i Zoo i dag.

Sådan lyder forklaringen fra Søren Sørensen, salgs- og kommunikationschef i Aalborg Zoo ovenpå en heftig formiddag med et hårdt pres på havens indgang.

Det betød, at der i tiden mellem klokken 11 og 13, da der var flest inde i haven, var 3.700 gæster i haven. Og det er lige omkring grænsen for, hvad Aalborg Zoo selv synes er forsvarligt at lukke ind i disse tider med coronavirus og afstandskrav af den grund.

- Der kom rigtig mange fra morgenstunden, så vi blev faktisk lidt nervøse for tilstrømningen. Hvis den var fortsat, så kunne det godt være, at vi var blevet nødt til at lukke ned for flere gæster - i hvert fald i en periode. Men vi skyndte os at lave et opslag på Facebook om, at vi havde stort pres på, så vi anbefalede, at folk kom lidt senere på dagen, og det var ligesom om det i løbet af en halv times tid tog det værste af presset. Så ja vi har haft mange gæster inde i dag, men ikke flere end vi synes, at det er gået fint, fortæller kommunikationschefen.

Søren Sørensen oplyser, at haven ikke har noget eksakt tal for, hvor mange der maksimalt må være i haven, der er sine 80.000 kvadratmeter stor.

- Det giver ikke rigtig nogen mening at regne med et tal. Besøgstallene svinger meget fra dag til dag. Vejret har for eksempel meget at sige, så vi vurderer hele tiden besøgstallet, og er det ikke sjovt længere, så lukker vi ned, understreger Søren Sørensen.

Han understreger, at haven hele tiden er særdeles opmærksom på tilstrømningen til haven, og at der er tællere på både indgang og udgang, så der til ethvert tidspunkt er fuldt styr på, hvor mange gæster der er i haven.

- Vi har hele tiden opfordret folk til at lægge deres besøg klokken 14 og derefter for at brede besøgene ud. Vi har åbent fra klokken 10 til 19, så der er god mulighed for at sprede besøgene ud. Så har vi også opfordret meget til, at man kommer de lidt mindre dage i højsæsonen. Det vil sige mandag, fredag, lørdag og søndag. Tirsdag, onsdag og til dels torsdag er de store dage i højsæsonen, forklarer Søren Sørensen.

Haven har - udover dyrepassere, der har andre opgaver - otte til 10 personer gående rundt i haven for at holde styr på, at folk ikke klumper for meget.

Det gælder for eksempel omkring spisestederne og i souvenirbutikken.

- Vi sørger for at gå rundt og holde øje med tingene. Er der steder, hvor det kniber, så kan vi bede folk om at holde lidt bedre afstand. Der er en tendens til at folk tager madpakker med, og så kan folk sætte sig, hvor de vil, og dermed spredes ud over pladsen. Men generelt er det min opfattelse, at vore gæster er gode til at holde afstand, fastslår Søren Sørensen.

Totalt har Aalborg Zoo ikke indhentet sidste års besøgstal frem til nu med flere måneders nedlukning i foråret in mente. Men tilstrømningen i juli har været stor.

- Det bliver spændende, hvordan de kommende uger kommer til at forløbe. Men på nuværende tidspunkt i juli er vi 50 procent over besøgstallene for samme måned sidste år, konstaterer kommunikationschefen.