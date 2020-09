Pressemøde med vigtigt budskab til alle nordjyder

AALBORG:Vi har i de seneste dage oplevet et stigende smittetryk i både Nordjylland og i Aalborg, for smitten med coronavirus har igen fået fat i landsdelen.

Derfor har Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi, Aalborg Studentersamfund, Aalborg Cityforening samt en repræsentant for Jomfru Ane Gade indkaldt til et pressemøde torsdag kl. 12 på Studenterhuset på Gammel Torv i Aalborg, hvor de har et vigtigt budskab til alle nordjyder og særligt aalborgenserne.

Det er vigtigere end nogensinde med en fælles indsats for at undgå, at Aalborg og Nordjylland lukker ned, lyder det i en indkaldelse til et pressemøde.

Du kan følge pressemødet live torsdag 17. september kl. 12.00 på Nordjyske.dk.