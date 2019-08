Presset sejler i nød fik hjælp af turbåd: - Sejleren var stresset og presset

AALBORG: En sejler måtte i går reddes ud af en ubehagelig knibe efter at være stødt ind i en bro tæt på det centrale Aalborg.

Tirsdag eftermiddag kom sejleren galt afsted ved Jernbanebroen ved siden af Limfjordsbroen i Aalborg.

Sejlerens båd kilede sig fast til broen, så masten gned mod broen, imens resten af sejlbåden drev ind under broen.

Det var umuligt for sejleren at komme fri, fordi hans motor svigtede, så han måtte tilkalde hjælp. Samtidig gjorde vinden og strømmen det svært for sejleren at komme fri ved egen hjælp. Den besked modtog Lars Bo, der ejer bådfirmaet Rib-It, som tager firmaer og private med ud på bådture.

Det fik ham til at sejle hen til broen sammen med sine gæster.

Her mødte de sejleren, som virkede presset og bekymret for sin båd.

- Da vi sejler hen til broen, ser vi, at der er noget galt. Og vi kunne se, at sejleren var stresset og presset, for det er jo en træls situation at hænge i, siger Lars Bo.

Det krævede to både at få sejlbåden fri. Foto: Privatfoto

Det sker for tit

På få minutter fik Rib-Its to både manden fri og satte ham af ved Street Food i Aalborg.

Selvom kunderne i båden fik en anderledes oplevelse, er situationen langt fra usædvanlig.

- Det sker desværre en hel del gange på sådan en sæson, siger Lars Bo.

For det meste kan andre både træde for at hjælpe, men hvis det ikke kan lade sig gøre træder eksempelvis Marinehjemmeværnet i Aalborg til.