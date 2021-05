Prica om brændt straffe: Jeg må rose keeperen

FODBOLD:AaB er stille og roligt ved at udvikle et kompleks fra 11-meterpletten. I 1-1-kampen mod AC Horsens var det Tim Pricas tur til at slutte sig til rækken af AaB-spillere, der har brændt et straffespark i denne sæson.

Se masser af billeder fra kampen nederst i artiklen.

- Jamen det er surt. Det er det virkelig. Men som jeg også har sagt tidligere, så er det jo sådan noget, der kan ske. Jeg følte, at jeg var varm, så jeg var klar, da jeg fik muligheden, siger Tim Prica.

AaB havde skiftet en del ud, da straffesparket indtraf, så det er svært at sige, hvem der er normal førsteskytte lige nu. Prica fik buddet, og han var klar til at påtage sig ansvaret.

- Det var mere i situationen, at vi aftalte, at det var mig, der skulle sparke. Vi havde ikke nogen aftale på forhånd. Jeg følte, at jeg var klar til at sparke, siger Tim Prica, der havde en klar plan for straffesparket.

- Jeg forsøgte at finte målmanden, men han hoppede ikke på den. Jeg må bare rose keeperen for en god redning, for jeg føler, at det var et fint sparket straffe, siger Tim Prica.

Det brændte straffespark var i sidste ende medvirkende til, at AaB måtte nøjes med et point hjemme mod AC Horsens. Tim Prica lægger ikke fingre imellem, når han skal vurdere det udbytte.

- Det er helt klart ikke okay med et point, når vi møder Horsens på hjemmebane. Omvendt er alle point vigtige, og det kan jo være, at det er det her ene point, der betyder, at vi slutter på syvendepladsen.

Tim Prica havde fået chancen fra start, og i første omgang så det ikke ud til, at han greb den mulighed. De afleveringer, der endte hos ham, endte oftest med at springe fra den unge svensker hen til en Horsens-spiller. Han var dog langt fra ene om at underpræstere i kampens første halvdel.

Her har Tim Prica netop udlignet til 1-1, hvilket både han og fansene er fint tilfreds med. Foto: Henrik Bo

- Hele holdet spiller skidt i de første 40 minutter. I de sidste fem minutter af første halvleg og hele anden halvleg, fungerede det bedre for os. Vi spillede godt i den periode. Min præstation er nok meget lig hele holdets præstation, siger Tim Prica.

- Vi lykkedes ikke med vores pres. Når vi havde bolden, fik vi aldrig etableret spillet på deres banehavldel. Horsens lykkedes med at erobre bolden hurtigt fra os i de situationer. Det ændrede sig i anden halvleg, siger Tim Prica.

Den svensker angriber noterede sig for sæsonens femte fuldtræffer, da han udlignede til 1-1 cirka midtvejs i anden halvleg, men glæden over den scoring blev annulleret af det brændte straffespark og det uafgjorte resultat.

- Jeg kan ikke rigtigt glæde mig over min scoring, når vi kun får et point ud af kampen. Det havde været noget andet, hvis vi havde vundet, siger Tim Prica.