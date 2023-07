Pride-bænke i parken: Nogle vil ikke sidde på dem

AALBORG:- Hvor er de grimme.. Og hvorfor skal snart alt dreje sig om regnbuefarver/LGBT... Folk kan være hvad de vil, men vi andre skal altså også være her!

Sådan lyder det i en Facebook-kommentar fra Mai-Britt til et opslag med et billede fra Karolinelund i Aalborg. På billedet, der blev lagt op i en Aalborg-gruppe, kan man nemlig se tre ny-malede bænke i Parken, og det har givet en hidsig debat.

For siddepladserne er nemlig ikke malet i vanlig bænk-farve, men derimod i regnbuens farver.

- Det nye mødested for LGBT - Tør du sidde her ???, spørger Bo, mens spørgsmålet fra Frank lyder sådan her: Hvor skal vi andre sidde?

Andre roser bænkene.

- Jeg er så godt som sikker på, at ens hetero-røv forbliver hetero, selvom man sidder på en regnbuefarvet bænk. Og der må eddermame være nogle, som trænger til at hvile røven, så meget som den snakker og så ondt i den, som kommentarerne afslører, at man har, lyder det i den mest likede kommentar.

De tre omdiskuterede bænke blev sat op i starten af juli og har ikke kostet kommunen det store. Bænkene er nemlig genbrug - eneste omkostning er nye trælameller og maling i regnbuens farver. Det er frivillige fra Aalborg Pride, der har stået for arbejdet.

At de overhovedet er kommet op, skyldes ligeledes Aalborg Pride.

Foreningen - hvis primære formål er at synliggøre LGBT+ miljøet samt at arrangere den årlige march og fest - spurgte nemlig den kommunale forvaltning om tilladelse til at opstille de tre bænke, og det fik de ja til.

- I Karolinelund har vi en gruppe repræsentanter, kaldet Karolines Venner, der samlet set dækker de primære brugergrupper i parken. I den forbindelse blev der spurgt til, om de måtte opstille nogle bænke malet med farver fra pride-flag. Det har vi i forvaltningen vurderet var okay grundet deres tilhørsforhold til parken. Der er derfor blev udfærdiget en brugsretsaftale, oplyser Mia Nordow, der er landskabsarkitekt i Aalborg kommune.

Aalborg Pride afvikles lørdag og begynder allerede lørdag formiddag med musik i Kildeparken. Klokken 12 starter paraden, der går gennem byen og efter planen rammer Karolinelund omtrent et par timer senere.

Her vil der være mangfoldig fest - med enkelte taler og meget musik - resten af dagen.

Den dag vil der helt sikkert ikke være nogen, der bliver krænkede af de tre bænke.