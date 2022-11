Prins Benny af Vestbjerg sover i en papkasse

VESTBJERG:"Hans Kongelige Højhed Prins Benny".

Den store kat omtales med respekt i sit hjem i Vestbjerg, hvor han har fundet sig godt til rette hos sine nye ejere Jørn og Birgitte Kristoffersen.

Så godt, at Benny med stor selvbevidsthed ligger og daser på en skuffereol, en stol - eller tager sig en lur i en papkasse.

De nye ejere havde ellers købt en fin, dyr seng til Benny, men nej.

Katte har deres egen vilje - i dén grad også Benny - og for ham er en papkasse helt perfekt at sove i.

- Zzzzzzz! Prins Benny nyder at sove i papkassen. Privatfoto

Benny er en af de mange katte, som er indleveret til Nordjyllands Internat i Hjallerup. Enten fordi de findes efterladt, eller fordi deres ejere ikke længere magter at passe dem.

I øjeblikket har dyreinternatet fyldt op med katte, hele 75.

Normalt varer det ikke så længe, før der er fundet nye ejere - typisk en måneds tid. Så let gik det dog ikke ikke for Benny, den buttede seniorkat på otte år.

Han måtte tilbringe næsten et halvt år på dyreinternatet.

Kendis-kat på nettet

Men via sociale medier blev Benny lidt af en kendis-kat. Et Facebook-opslag fra internatet nåede ud til over 300.000 personer, heriblandt Jørn og Birgitte Kristoffersen i Vestbjerg.

De slog til og adopterede Benny.

- Vi kan slet ikke undvære ham nu, fortæller Birgitte.

Jørn og Birgitte Kristoffersen slog til og adopterede katten Benny. Nu kan de slet ikke undvære ham. Foto: Nordjyllands Internat

Ægteparret har tidligere haft katte, da de i mange år boede på et nedlagt landbrug ved Hammer Bakker, men da de flyttede i parcelhus i Vestbjerg, havde ingen planer om kat igen.

Indtil de så opslaget med den buttede kat.

"Værre røver og bandit"

- Vi tænkte "Benny, han skal da bare hjem til os". Han kan få et godt seniorliv sammen med os, siger Birgitte og Jørn Kristoffersen.

- Han er en værre røver og bandit og overrasker os hver dag, fortæller de begejstret.

Parret fandt hurtigt ud af, at Benny har en stærk vilje. Flytter de rundt på en stol, ser Benny skeptisk ud. "Det kan man bare ikke", ser han ud til at mene.

Hunden Sally har efterhånden accepteret, at prins Benny kan virke dominerende. Privatfoto

Familien i Vestbjerg omfatter også den otte år gamle golden retriever-hund Sally, som efterhånden har accepteret, at Benny kan virke dominerende.

- Katten har sat sig i respekt. Det er helt klar den, der har bukserne på, bemærker Jørn.

Næsten otte kilo

Benny vejede 7,8 kilo, da han blev indleveret på internatet. Her havde han for vane også at spise af andre kattes mad.

Nu er han sat på slankekost hos Jørn og Birgitte.

Men han ér en kraftig kat - og populær hos ægteparret. Som tildelte ham den storslåede titel "Hans Kongelige Højhed Prins Benny af Vestbjerg".