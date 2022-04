Nyt forslag vil ramme bilejere på pengepungen

AALBORG:Det kan blive en meget dyr omgang at parkere i Aalborg midtby på sigt, hvis politikerne vælger at gøre brug af nogle af de forslag, der er i redskabskassen til at reducere C02-udledningen på transportområdet i kommunen.

Målet er en 70 procents reduktion i drivhusgasudledningen fra 2030 i kommunen i forhold til 1990-niveauet. Der er regnet på tre indsatser i forhold til betalingsparkering, hvor prisen på de kommunale offentlige p-pladser i dag svinger fra 7 til 16 kr. i timen.

Et scenarie opererer med prisstigninger på betalingsparkeringspladser i Aalborg midtby på enten 25, 100 og helt op til 144 procent.

Udvidelse af betalingsområde

Et andet scenarie opererer med at udvide betalingsparkering til hele p-analyseområdet, hvilket bl.a. omfatter den centrale del af Nørresundby. Andelen af betalingsparkeringspladser i det udvidede område stemmer overens med forholdet i centrum i dag. Til gengæld bevares den nuværende p-takst i dette forslag.

Og endelig det tredje forslag, hvor betalingsparkering udvides til at omfatte det optalte p-område i Aalborg midtby, så alle p-pladser som bl.a. kantstensparkeringsbåse også bliver betalingsparkering. Det gælder både i eksisterende og det udvidede område. Desuden øges taksten med 143 procent.

I forhold til om bilisterne helt vil fravælge at parkere i centrum, hvis man eksempelvis skulle vælge prisstigninger på parkering på 143 procent, siger klima- og miljørådmand, Per Clausen (EL):

- Færre biler ind til byen

- Formålet med det er også, at der er færre mennesker, der skal køre ind til midtbyen. Det er jo formålet, så diskussionen er bare, hvor meget man skal sætte afgiften op for at opnå det resultat, som giver den CO2-reduktion, som man skal have, siger klima- og miljørådmand Per Clausen (EL).

Han tilføjer, at hævelse af prisen på betalingsparkering skal ses i sammenhæng med, at man etablerer pendlerparkering i udkanten af byen, sørger for den kollektive trafik fungerer bedre og at man får bedre forhold for cyklister bl.a. i form af grøn bølge og flere cykelparkeringspladser.

- Så man kan kombinere de forskellige transportformer, siger rådmanden.

Han mener, at man skal vælge det tiltag, der når målsætningen.

- Radikalt til værks

- Jeg har det synspunkt, at vi skal opnå den reduktion af CO2-udslippet, som er nødvendig for at komme på den rigtige side af de 70 procent. Og det, vi har set fra forvaltningen hidtil, er, at der er vi nødt til at gå radikalt til værks også i forhold til parkeringsspørgsmålet.

Går du ind for den højeste prisstigning på parkering eller vil du vælge en lavere model?

- Hvis den højeste takst er det, der skal til for at få tingene til at hænge sammen, så må vi gøre det, synes jeg, siger Per Clausen.

Han mener ikke, at der er nogen vej udenom tiltag på området.

Bilismen skal reduceres

- Hvis vi både skal have reduceret CO2-udslippet og trængselsudfordringen, så skal vi have reduceret bilismen, siger Per Clausen.

Et politisk flertal går ind for, at de konkrete handlinger afklares politisk frem mod sommerferien, samt at der skal ske yderligere borgerinddragelse.

Ifølge et notat er beregningerne baseret på p-tællinger i Aalborg midtby og omfatter både kommunale og private betalingsparkeringspladser, og så har man antaget, at der er 21 procent flere parkanter i betalingsperioden om lørdagen end på en almindelig hverdag