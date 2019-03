Pris, penge og hæder til forening af forældre

AALBORG: - Jeg er meget rørt og benovet. Det er kæmpestort, sagde en tydelig rørt formand for foreningen BHOV i Aalborg Kommune, Marlene Qvist Simoni, da hun torsdag eftermiddag modtog Den NORDJYSKE Initiativpris 2019 på 100.000 kroner - på foreningens vegne.

Flere af foreningens medlemmer var med til prisoverrækkelsen og tårerne fik frit løb. Foreningen er for forældre til børn med særlige behov uanset diagnose.

Der er lige nu 659 medlemmer af foreningen, der har sit hjemsted på Facebook.

- Der er også medlemmer der sidder hjemme, for vi livestreamer på Facebook lige nu. Det her er deres pris, for det er dem, der hver dag kæmper for deres børn. Den anerkendelse vi får lige nu betyder helt ufatteligt meget. Så tusind tusind tak, sagde Marlene Qvist Simoni.

Den NORDJYSKE Initiativpris gives til ildsjæle, frivillige eller initiativtagere, der uegennyttigt gør en indsats for andre og derved styrker fællesskabet i Nordjylland.