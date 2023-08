Nu stiger prisen på varme i Aalborg

Temperaturene dropper snart, og så får man lyst til at skrue på termostaterne.

Men fjernvarmen bliver dyrere fra 1. september 2023, for Aalborg Forsyning sætter priserne op på det variable varmeforbrug i Aalborg.

Prishop på dit forbrug

For et standard hus på 130 kvadratmeter betyder prisstigningen en gennemsnitlig meromkostning på omkring 2100 kroner om året - svarende til cirka 175 kroner om måneden.

Beregningen er lavet på baggrund af, at prisen stiger fra 0,684 kr./kWh inkl. moms til 0,8 kr./kWh inkl. moms. Der er ingen prisstigning på de faste bidrag, så det er altså dit forbrug alene, der er prisstigninger på.

Prisen på din varme afhænger af tre ting Abonnementsprisen er en fast årlig betaling for fjernvarme. Denne del stiger ikke. Effektbidrag har at gøre med, hvor stor din bolig er. Antallet af kvadratmeter registreret i BBR. Denne del stiger heller ikke. Forbruget handler om, hvor meget fjernvarme du bruger. Det er denne del, der er prisstigning på per 1. september 2023. Kilde: Aalborg Forsyning VIS MERE

Ikke andre muligheder

Aalborg Forsyning varslede prisstigningerne allerede tilbage i foråret. Men det er nu, forbrugerne snart skal til lommerne.

Dengang lød i en pressemeddelelse fra Aalborg Forsyning, at bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning, Per Clausen, var træt af prisstigningerne.

- Vi er rigtig trætte af, at vi nu bliver nødt til at sætte varmeprisen op, og vi gør det kun, fordi vi ikke har andre muligheder. Vi er nødt til at handle nu, og derfor udviser vi rettidig omhu og hæver priserne den 1. september 2023.

Store udsving på energimarkedet

Aalborg Forsyning oplyser i en pressemeddelelse, at prisen stiger, fordi der de seneste år har været store udsving på energimarkedet.

- Vores udgifter til at producere varme har været meget høje og er det fortsat. Samtidig har vi haft lavere indtægter fra salg af el, end vi havde forventet, skriver Aalborg Forsyning.

Flere forskellige ting har spillet ind i den nye prissætning. Her kan nævnes dyre kulindkøb, et ustabilt energimarked og mindre overskudsvarme fra Aalborg Portland, som er nogle af afgørende ting.

Alt sammen har det været med til at presse prisen på dit varmeforbrug i vejret. Derfor bliver den variable pris for fjernvarme nu sat op.