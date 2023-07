Prishop: Madlavning på gas er blevet meget dyrere

AALBORG:Det er blevet voldsomt meget dyrere at tænde for gaskomfuret i Aalborg. I hvert fald hvis man er en af de godt 7000 forbrugere, som er tilsluttet bygas-forsyningen i kommunen.

Ifølge Aalborg Forsynings nyeste prisliste skal en almindelig forbruger i øjeblikket betale 14 kroner og 35 øre for en kubikmeter gas, mens prisen fra 1. januar til 31. marts sidste år lå på sølle 9 kroner pr. kubikmeter.

Men det er der flere gode forklaringer på, siger afdelingsleder i Aalborg Forsyning, Henrik Andersen.

- Den væsentligste er selvfølgelig at vores gas kommer fra naturgas, og den blev som bekendt meget dyrere, da russerne gik ind i Ukraine, forklarer han.

Den voldsomme himmelflugt burde dog være på vej ned igen, men Aalborg Forsyning har stadig et efterslæb, der skal indhentes, fordi man indtil september 2022 kun justerede bygas-priserne en gang om året.

- Men det er slut nu, forklarer forsyningschef Lars Skytte Jørgensen.

Grundet de voldsomme udsving har bestyrelsen i Aalborg Forsyning nemlig sagt ja til, at priserne kan ændres fra måned til måned.

- Men man skal stadig huske på, at vi i princippet ikke må tjene nogen penge. Så vi skal stadig komme ud med et stort rundt nul, så der er ikke nogen fortjeneste i det her for os, understreger han.

Det nuværende underskud skal hentes hjem igen i løbet af et par år, og derfor kan det heller ikke helt udelukkes, at priserne kommer til at stige igen, selvom prisen på naturgassen ikke længere er oppe i de svimlende 38 kroner pr kubikmeter, som den toppede med sidste år.

- Jeg tror det med, at tingene ændrer sig væsentligt hurtigere, end vi har været vant til, er en hverdag, der er kommet for at blive. Og derfor skal vi - både som forsynere og som forbrugere - hjælpe hinanden med, hvordan vi løser det bedst muligt, mener Lars Skytte Jørgensen.

Skift til el

Da ingen er tvunget til at aftage bygas, kan en løsning for eksempel være at skifte gaskomfuret ud med et el- komfur, og derfor mener Henrik Andersen også at et prisleje, hvor bygassen koster det samme som el, vil være det mest naturlige.

- Ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt giver det i hvert fald give mening, siger han.

I øjeblikket er det stadig muligt at blive koblet til bygas i store dele af Midtbyen, Vestbyen, Hasseris, Kærby, Vejgaard og det centrale Nørresundby. Men spørgsmålet er naturligvis, hvor længe det bliver ved med at give mening, selvom mange kunder stadig foretrækker det fremfor et el-komfur.

- Jeg tror, vi skal have en diskussion om, hvornår gassen skal udfases. Men når jeg siger gassen, mener jeg naturgassen, for der er jo alle mulige andre former og muligheder - for eksempel biogas, påpeger Lars Skytte Jørgensen.

100 procent biogas

Gasbranchen skønner selv, at Danmark senest vil være ovre på 100 procent biogas i 2035. Så er man meget glad for bygas, må man formentlig finde sig i, at priserne kan svinge lidt indtil da. Blandt andet fordi kineserne er begyndt at købe og bruge mere naturgas.

- Alle er enige om, at de 38 kroner pr. kubikmeter naturgas, vi ramte i august 2022, ikke havde nogen som helst forbindelse til forsyningssituationen. Det var simpelthen markeds-nervøsitet, så det tror jeg ikke, vi kommer til at se igen, siger Henrik Andersen.

Han mener derfor ikke, at tilhængere af gaskomfurer behøver at finde hø-kassen frem. Og det vil naturligvis heller ikke være en gangbar løsning for storforbrugere som restauranter og bagerier, der ganske vist får gassen lidt billigere end almindelige husstande, men også mærker prisstigningerne mere markant.

- Prisen på gas er blevet dyrere, men vi forudser ikke så store udsving, som sidste år, selvom det ikke kan udelukkes, at der kommer en lille prisstigning igen til efteråret på grund af de kinesiske opkøb, forklarer Lars Skytte Jørgensen.