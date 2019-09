Problemer for morgenstunden: For tæt kørsel og for hårde opbremsninger

AALBORG: To harmonikasammenstød tirsdag morgen gav problemer for trafikken. Først gik det galt i Limfjordstunnelen. Lidt i syv stødte to personbiler sammen i sydgående retning. Det spærrede tredje vognbane i lige godt en halv time og skabte kø til Bouet i den periode. Ingen kom noget til.

Men mindre end en time efter var den gal igen.

Kvart i otte fik Nordjyllands Politi oplysninger om endnu et mindre harmonikasammenstød. Denne gang var to biler stødt sammen ved Universitetsboulevarden nær et kryds. Den ene bilist er kørt til skadestuen med nakkesmerter.

Uheldene skyldes formentlig, at bilisterne kørte for tæt og måtte bremse hårdt op.