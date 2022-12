Problemerne fortsætter - pantstation er midlertidigt lukket

AALBORG:Her onsdag formiddag kan du ikke aflevere dine dåser og flasker hos pantstationen på Over Bækken.

Dansk Retursystem skriver på sin hjemmeside, at der vil være begrænset åbningstid i dag på grund af et nedbrud.

Dermed fortsætter udfordringerne for den ofte udskældte pantstation, så sent som i går kunne vi her på aalborg:nu fortælle, at der kaos ved afleveringen på den første åbningsdag efter jul. Mange var mødt op med sække fyldt med dåser og flasker, men maskinen gik jævnligt i stå, og mange endte med at forlade køen igen med deres fyldte sække.

I dag kan du så se følgende driftsstatus på Dansk Retursystems hjemmeside:

- Pantstationen er begrænset åbent pga. nedbrud. Den 28. december er åbningstiden 15-19.

Pantstationen, der er den eneste i Nordjylland, lukker permanent 30. december klokken 20, og en ny type pantstation åbner i City Syd i løbet af foråret.

Og så slutter vi lige med en opfordring: Husk at tjekke driftstatus, inden du begiver dig afsted for at aflevere de fyldte sække.