Prøveløsladt var hurtigt i gang med hashhandel igen - og så klappede fælden

AALBORG:Besiddelse og salg af større mængder hash, mens man er prøveløsladt, er nok ikke det smarteste i verden at give sig i kast med - og da slet ikke, hvis man bliver afsløret.

Det kan en 26-årig mand nu skrive under på efter en dom ved Byretten i Aalborg.

Sammen med to andre unge mænd på 18 og 19 år blev han dømt, og alle tre fik seks måneders ubetinget fængsel for besiddelse og handel med mere end seks kilo hash - helt præcist 6.335,87 gram.

Den 26-årige mand måtte samtidig se en reststraf på 567 dage fra den tidligere dom blive udløst, så den samledes straf til ham løb op i to års ubetinget fængsel.

- Den 26-årige var prøveløsladt tilbage i oktober 2020 fra en dom, hvor han også var straffet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer samt for personfarlig kriminalitet, oplyser anklager Malene Lund Andersen, Nordjyllands Politi.

Hun er godt tilfreds med dommen, der blev det hun gik efter.

- Retten kunne have idømt en betinget dom for mængder i denne størrelsesorden, men retten lagde vægt på, at der var tale om salg af hash i organiseret form indenfor grupperinger, og derfor var der ikke grundlag for at idømme hverken helt eller delvist betingede straffe, forklarer anklageren.

De tre unge mænd blev alle anholdt 21. marts ved 21-tiden om aften. Her fandt politiet de godt seks kilo hash i den personbil, de tre kørte rundt i. Samtidig fandt de hos den 19-årige 3.300 kroner, som ifølge anklageskriftet svarer til et salg af ikke under 33 gram hash.

Den 19-årige fik i forbindelse med dommen også en tredje advarsel i forhold til en udvisning af Danmark. Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.

Den 18-årige og den 26-årige modtog begge dommen, men den 26-årige kærede dog rettens beslutning om, at han fortsat skulle sidde varetægtsfængslet, indtil han kan begynde af afsone de to års fængsel. Det skal landsretten nu tage stilling til.

De to andre har siddet varetægtsfængslet, men blev efter dommen løsladt og skal så senere afsone deres domme.