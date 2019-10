Profil forlænger med Jammerbugt

FODBOLD:Jammerbugt FC får også i 2020 glæde af Sead Gavranovic.

2. divisionsklubben meddeler torsdag, at man har forlænget kontrakten med offensivspilleren, så den gælder for yderligere et år.

- Jeg havde ikke den store tøven i forhold til at forlænge min aftale med yderligere et år. Jeg trives i klubben og har det rigtigt godt både med spillerne og personerne i og omkring klubben. Det passer også rigtigt godt med min uddannelse, som jeg er færdig med om et år, men jeg havde nu ikke tænkt mig at flytte nogle steder alligevel, siger Sead Gavranovic i en pressemeddelelse.

Jammerbugt-cheftræner Bo Zinck er også glad for forlængelsen.

- Sead er efterhånden en rutineret spiller, som har været i klubben og på holdet i lang tid. Vi kender i det hele taget hinanden rigtigt godt, og denne kontinuitet og disse relationer er vigtige. Sead er en alsidig spiller, som kan dække flere positioner på banen, og så er han en type, som er god til at skubbe til kulturen i en klub. Blandt andet derfor er han viceanfører i truppen.

- Han er samtidig meget vellidt, ikke kun på holdet, men i hele klubben, hvor han engagerer sig meget i menneskene. Så jeg er glad for, at vi fortsat kan have Sead i truppen. Han er en personlighed, som betyder meget både på og udenfor banen, siger Bo Zinck.