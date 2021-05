Projekt Spritten sat i bero på ubestemt tid

AALBORG:Det storstilede projekt på den gamle spritfabrik på havnen i Aalborg er sat i bero på ubestemt tid.

Det oplyser personerne bag projektet.

Beslutningen er taget, fordi personerne bag projektet sætter spørgsmål om Aalborg Kommunes ageren i sagen, og derfor vil de have det kommunale tilsyn til at undersøge det.

- Det sker, efter Aalborg Kommune har taget initiativ til en udbygningsaftale med os, som vores juridiske rådgivere har sat spørgsmålstegn ved lovligheden af, skriver Spritten på Facebook.

Her kalder de det også en hård, men nødvendig beslutning at sætte projektet i bero, men det er afgørende for dem, at alt omkring Spritten A/S foregår efter bogen.

Hele området Spritten gennemgår i disse år store forandringer.

Her skal opbygges en helt nu bydel, som skal være præget af kulturarv, kunst, arkitektur og gastronomi.

Området har siden 2015 været fredet.