Projektmagers plan: Skrænthuse skal pynte på vej ind til byen

FREJLEV:Hensigten er at bygge op til 12 boliger for den køber eller lejer, der gerne vil flytte i noget nyt og lækkert. Boliger, som ikke har store haver og masser af vedligehold, men som alligevel rummer gode opholdsarealer, stort lysindfald og store terrasser med plads til at samle familien.

Sådan lyder det fra projektmager Thomas Esmann, der er manden bag et nyt boligprojekt i Frejlev.

En køber eller lejer kunne i hans optik typisk være en person eller familie, der har boet i Frejlev i mange år og som gerne vil blive boende i Frejlev, men som ikke ønsker at bygge i de øvrige parcelhusudstykninger i byen.

Husene vil være i størrelsesorden 110 kvadratmeter med facade ud mod Svenstrupvej bygget op mod skrænten.

- Herfra skal de kommende beboere kunne følge med i livet og alligevel være private på deres terrasser. Der skal være luft foran husene og man skal ikke bare sidde og kigge ind i en hæk. Husene skal indrettes, så man kan få børn og børnebørn på besøg og ikke have alt for meget have at passe. Den slags boliger mangler vi i Frejlev, forklarer Thomas Esmann.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge 12 huse på en skrænt ved indfaldsvejen fra Svenstrup til Frejlev. Foto: Martin Damgård

Allerede for cirka tre år siden, da byudviklingsplanen for Frejlev blev vedtaget, blev det fastslået, at området skulle rumme mulighed for op til 12 boliger.

- Der er opstået en lokal debat om, at landskabsarkitekten ved Aalborg Kommune har frarådet projektet. Det er ikke en korrekt fremstilling. Udtalelsen er taget ud af en kontekst og stammer fra et tidligt tidspunkt i planlægningen.

- Den udviklingsplan og nu lokalplan, som er resultatet af efterfølgende planlægningsarbejde, er landskabsarkitekten positiv overfor, fastslår Thomas Esmann.

Lokalplanen for området, som er under vedtagelse og forventes endeligt vedtaget af Aalborg Kommunes byråd inden sommerferien, skal alene regulere hvordan boligområdet skal udformes. Husene skal ifølge lokalplanen være tæt-lav bebyggelse.

Projektmageren har selv boet i Frejlev i mange år.

De op til 12 huse bygges her på skrænten ved Svenstrupvej. Foto: Martin Damgård

Han er medlem af løbeklubben Frejlev Motion, og derfor har han ofte sammen med kammeraterne løbet forbi på Svenstrupvej, der fører ind til Frejlev. Her lå et hus på en næsten 10.000 kvadratmeter stor grund. Det hele så lidt misligholdt ud, og folk brugte området til at læsse deres haveaffald af.

- Jeg har altid syntes, at området var en ærgerlig del af det synlige Frejlev. Området var fyldt med rod, gamle juletræsplanter, staldbygninger, der nærmest var ruiner, og murbrokker, fortæller Thomas Esmann.

- Jeg startede derfor med en relativ bekostelig oprydning af området. Jeg fjernede bl.a. en hæk, der gav et noget bedre udsyn for trafikken på Svenstrupvej.

Intentionen er, at byggeriet skal opleves som en integreret del af og fremhæve skrænterne, noget der ikke tidligere har kunnet opleves. Der, hvor boligerne bliver bygget, er i realiteten der, hvor de mange grantræer stod og fjernede enhver mulighed for indblik til skrænterne.

- Nu får vi i stedet for et indkig til den bagvedliggende skrænt, der er en del af grundens charme, forklarer Thomas Esmann, der ikke har lagt sig fast på, om der bliver tale om ejer eller lejeboliger.

Det kommende byggeri sker på hver sin side af det afmærkede grønne område midt på øverste del af grunden. På planen kan også vejføringen i området ses. Lokalplan Aalborg Kommune

For at sikre indblik til skrænten skal der ifølge lokalplanen i midten af byggeriet være et 25 meter bredt grønt ubebygget område, så man på hele strækningen fastholder oplevelsen af skrænten.

Der har i processen med byggeriet også været meget fokus på trafikken på Svenstrupvej.

Kommunen har vurderet, at den øgede trafikmængde fra de 12 mulige nye boliger ikke vil skabe en kritisk ekstra belastning på Svenstrupvej. Derimod vil projektet sikre, at bevoksningen langs Svenstrupvej fjernes, så oversigtsforholdene ved færdsel ned langs Svenstrupvej bliver betydeligt bedre.

Der bliver kun en indkørsel til området og en intern fordelingsvej, som etableres som stillevej med fortov.

Oversigtsforholdene på Svenstrupvej i Frejlev forbedres, når de mange træer langs vejen fældes. Sådan her det indtil nuset ud. Inden længe ryger de sidste små planter langs vejen. Privatfoto

- Under arbejdet med lokalplanen har jeg også arbejdet for at sænke hastighedsgrænsen på Svenstrupvej, da det forbedrer forholdene for boligerne. Alt i alt synes jeg faktisk, at projektet har bidraget til at højne trafiksikkerheden, selv om der fortsat kan gøres mere, lyder det fra projektmageren.

Lokalplanen foreskriver desuden, at der etableres et grønt fællesareal nedenfor boligområdet.

En stor skovmaskine har fjernet samtlige nåletræer på den store grund, ligesom stubbene fra de mange træer bliver fræset op.

Længere nede mod byen fjernes det røde hus, der lige nu ligger på grunden, ligesom der skal etableres et stort grønt område.

Der er endnu ikke fastlagt en egentlig tidsplan for projektet.

- Inden sommerferien forventes lokalplanen endeligt godkendt af byrådet. Så har vi fjernet alle nåletræerne for at vi kan komme til at udføre jordbundsprøver. Dernæst skal der udarbejdes en byggemodningsplan med accept fra kommune og politi med vejføring, fortove og vendeplads. Hvis vi er heldige og dygtige, så kan byggeriet måske gå i gang til næste år, lyder det forsigtigt fra Thomas Esmann.

- Jeg ville ønske, at jeg allerede nu kunne dele billeder af, hvordan, det kommer til at se ud, og lidt om de økonomiske rammer, men jeg ved det faktisk ikke endnu. Kan dog forsikre, at hensigten hele tiden har været at skabe noget rigtig pænt sammenlignet med den grund jeg overtog, konstaterer han.