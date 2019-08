Prop i myldretiden: Spor spærret på motorvej

AALBORG: Der er sket et uheld på motorvej E45 omkring Aalborg i nordgående retning - uheldet skete klokken 15.34, skriver Vejdiraktoratet. Der er ingen oplysninger om, hvad der er sket og hvor mange, der er impliceret i uheldet.

Det venstre spor er spærret på grund af uheldet, der hurtigt har givet ekstra kødannelse på den i forvejen myldretidsramte motorvej.

Vejdirektoratet skriver, at man tidligst forventer at have ryddet vejen igen klokken 16.30.